ANSWEAR.ro a pregatit o selectie impresionanta de produse si reduceri intre 50% si 70%, de Black Friday 2018.

Magazinul online al grupului polonez cu același nume, specializat in comercializarea de articole de moda online vine cu o noutate in acest an si anume reduceri de pana la 20% la colectiile noi toamna-iarna ale brandurilor de top.

Brandurile de renume la care ANSWEAR.ro a pregatit cele mai mari reduceri de acest Black Friday sunt: Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Mango, Medicine, Adidas by Stella McCartney, Adidas Originals, Armani Exchange, Asics, Asics Tiger, Emporio Armani, Desigual, Under Armour, U.S. Polo, Nike, New Balance, Lauren Ralph Lauren, FILA si Levi’s.

„Oferta ANSWEAR.ro pentru acest Black Friday este una generoasa. Suntem pregatiti cu stocuri suficiente si reduceri extrem de atractive la o selectie foarte mare de produse. Mentinem pe perioada campaniei optiunile noastre de livrare gratuita pentru comenzile peste 100 lei si garantia returului de 30 de zile, oferind clientilor noștri si garantia produselor 100% originale”, declara Raluca Radu, Country Manager ANSWEAR.ro

Pentru o experienta cat mai rapida si usoara, clientii pot accesa aplicatia ANSWEAR.ro pentru a se asigura ca beneficiaza de reducerile pregatite pentru Black Friday. Fiecare achizitie realizata prin intermediul aplicatiei garanteaza 10% reducere, sub forma punctelor de fidelitate care se acumulează în cont.

La fel ca și în anii trecuți categoriile de produse care vor fi disponibile cu discount: geci, paltoane, pantofi sport, genti, accesorii, pantaloni, tricouri, topuri etc.