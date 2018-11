In acest context, datele arata un interes in crestere pentru achizitia de televizoare, frigidere, aragazuri, electrocasnice incorporabile si articole din gama home&deco. De asemenea, pe lista de dorinte se afla articole precum telefoane mobile, articole vestimentare, incaltaminte si laptopuri.



Conform cercetarii, pentru a achizitiona articolele pe care si le doresc, romanii vor cauta cele mai bune oferte atat in magazinele online, cat si in retailul traditional. Clasamentul magazinelor considerate pentru a face cumparaturi in ziua cu cele mai multe reduceri este condus de eMAG, urmat de Altex si Flanco , scrie Agerpres

Sondajul a fost realizat la nivel national, pe un esantion reprezentativ de 2.019 respondenti din mediul rural si urban, cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani. Interviurile, realizate prin metoda CATI, s-au derulat in perioada 18 - 24 octombrie 2018, iar eroarea de esantionare este de +/- 2,2%.