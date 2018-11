"Pentru al doilea an consecutiv, ne alaturam participantilor la Black Friday, o ocazie foarte buna de a rasplati fidelitatea si de a oferi noi motive de satisfactie consumatorilor nostri. In acest an, am suplimentat oferta de produse disponibile la preturi preferentiale. Pe perioada campaniei din 2017, am inregistrat rezultate foarte bune in online, atat din punct de vedere trafic, dar si vanzari, valoarea si numarul comenzilor fiind de 3 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului precedent. Asadar, ne asteptam la o ascensiune a vanzarilor de circa 30% si pe parcursul campaniei de anul acesta, atat in cadrul magazinelor offline, cat si in e-commerce. Pentru a mentine trendul pozitiv al vanzarilor Farmec din ultimii ani, suntem atenti atat la calitatea produselor, dar si la serviciile oferite, pe care le dezvoltam prin actiuni de marketing sustinute si prin diversificarea ofertelor pentru consumatori", a declarat Codrean Pop, Director Vanzari Farmec.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pe durata campaniei, consumatorii vor beneficia de discount-uri de pana la 40% la circa 100 de produse, in cadrul celor 24 de magazine Farmec si Gerovital din tara, dar si la achizitiile din magazinul online farmec.ro. Printre alte beneficii se numara si oferirea transportului gratuit pentru comenzile plasate in online, la plata cu cardul.



Clientii care au deja un cont pe platforma e-commerce a producatorului clujean si sunt abonati la newsletter vor avea acces la beneficiile oferite de Black Friday incepand cu 15 noiembrie, cu o zi inaintea startului oficial al campaniei promotionale.

Prin campania implementata de Black Friday, Farmec continua seria activitatilor si initiativelor dedicate tuturor iubitorilor de frumos din tara. De la inceputul anului, au fost organizate multiple campanii promotionale, printre care cele desfasurate cu ocazia sarbatorilor de 1 si 8 martie sau Dragobete, care le-au oferit romanilor, in afara de discount-uri considerabile, numeroase surprize si cadouri speciale, constand in bijuterii si produse cosmetice.

Printre alte beneficii si oferte accesibile membrilor platformei online a Farmec pe tot parcursul anului, se numara discount-uri de fidelitate de pana la 15%, oferte fulger timp de 15 ore in fiecare miercuri, promotii exclusive si acces in avans la noile game de produse.