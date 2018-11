Meteorologii anunta ca informarea este intra in vigoare de vineri, ora 05:00 si va fi valabila pana duminica la ora 12:00.

"In intervalul mentionat vremea va deveni rece in toata tara, chiar deosebit de rece in estul si sud-estul teritoriului, unde si vantul va avea unele intensificari. Valorile termice vor fi negative in cursul noptilor si al diminetilor in majoritatea regiunilor.

In zonele montane va ninge si vor fi intensificari ale vantului indeosebi pe creste, spulberand zapada.

In regiunile estice, sudice si centrale se vor semnala precipitatii slabe, dar sub forma de ninsoare sau lapovita, mai ales in cursul zilei de vineri, 16 noiembrie si al noptii de vineri spre sambata", se arata in informare.