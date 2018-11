Trupul Oanei Miruna I. a fost descoperit de familie miercuri seara, in jurul orei 21.00.



"Femeia a fost gasita spanzurata in propria locuinta. Nu exista suspiciuni in privinta decesului. Corpul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Arad pentru efectuarea necropsiei", a mentionat Lorena Radu, purtatoarea de cuvant al IPJ Arad.

Tanara ar fi fiica unui cunoscut om de afaceri din Arad, fost director al Fabricii de bere "Arbema".

Anchetatorii nu au gasit niciun bilet care sa justifice gestul la care a recurs femeia, insa, aparent, s-ar fi sinucis din motive de natura sentimentala, potrivit stirileprotv.ro.