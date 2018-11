Libris.ro a finalizat in octombrie noul depozit de carte, a carui constructie a demarat in urma cu 12 luni. Investitia, initial estimata la 3 milioane de euro, a ajuns la aproape 4 milioane de euro.

Suprafata noului depozit este de 5.000 de metri patrati, de trei ori mai mare fata de fostul depozit si permite un stoc constant de peste 3 milioane de carti, dar si produse din celelalte game prezente pe site: muzica, jocuri, jucarii si alte articole care completeaza experienta lecturii.

“Noul depozit permite procesarea unui numar triplu de comenzi, pana la 10-12.000 zilnic. Ne-am dorit ca lucrarile si mutarea sa fie incheiate inainte de Black Friday, tocmai pentru a pastra timpul scurt de livrare cu care ne-am obisnuit clientii si in aceasta perioada aglomerata. Depasirea costurilor estimate initial s-a datorat atat standardelor de calitate ridicate ale imobilului si cerintelor de securitate, dar si investitiei in softul de gestiune a depozitului, care va genera o crestere a eficientei de 20-30%. Compania a ales sistemul pentru managementul depozitului (WMS) de la Senior Software, pentru a-si automatiza operatiunile din noul spatiu de stocare, ceea ce va creste semnificativ capacitatea de livrare si acuratetea datelor”, declara Laura Teposu, Director de Dezvoltare si Fondator Libris.ro. , declara Laura Teposu, Director de Dezvoltare si Fondator Libris.ro.

Black Friday, pe 16 noiembrie: reduceri pana la 90%

“Ne-am propus o campanie de Black Friday cu reduceri la cea mai mare parte a produselor din stoc, reduceri care vor fi mult mai mari decat cele dintr-o campanie obisnuita si care ating 90%. Estimam ca numarul de comenzi plasate va creste fata de perioada similara din 2017 cu cel putin 30%, ajungand astfel la peste 17.000 de comenzi. Optimizarea procesului de lucru datorita noului depozit, corelata cu capacitatea de procesare a firmelor de curierat, va duce la un termen de livrare de 2-5 zile lucratoare pentru comenzile plasate pe 16 noiembrie“, a mai precizat Laura Teposu.

Obiectiv 2018: depasirea pragului de 10 milioane euro

Potrivit unui comunicat remis 9am, odata cu implementarea sistemului WMS si mutarea in noul depozit, productivitatea angajatilor Libris va spori prin eliminarea activitatilor manuale repetitive, iar optimizarea spatiului de stocare si a rutelor de deplasare in depozit vor determina identificarea rapida a articolelor. In plus, se adauga reducerea considerabila a erorilor umane si un timp mult mai scurt de procesare a comenzilor.Pentru campania de Black Friday , care este programata pentru 16 noiembrie, reprezentantii Libris.ro estimeaza peste 17.000 de comenzi. Reducerile de pana la 90% vor fi aplicate pentru o colectie de titluri aflate in lichidari de stoc, iar 60 – 70% din produsele aflate pe site vor avea reduceri mai mari decat in promotiile obisnuite.Dupa primele 9 luni ale lui 2018, Libris.ro a inregistrat o cifra de afaceri de 6 milioane de euro, in crestere cu 34% fata de perioada similara din 2017. Pentru intreg anul, reprezentantii Libris.ro estimeaza o crestere totala de pana la 40% fata de anul precedent, urmand sa depaseasca astfel pragul de 10 milioane de euro cifra de afaceri.

De altfel, organizarea activitatii retailerului in depozitul construit a fost facuta conform nevoilor previzionate, astfel incat rezultatul sa sustina un ritm de crestere anual al comenzilor de 25-35 de procente.