Lensa.ro, magazin online de optica, pune in vanzare de Black Friday 2018 ochelari de soare, rame de vedere si lentile de contact colorate cu discounturi de pana la 70% si se asteapta la vanzari de peste 100.000 de euro, aproximativ 3.000 de produse in perioada campaniei, in crestere cu 50% fata de o perioada normala din an.

Piata de e-commerce creste cu peste 30% de Black Friday

Anul trecut, in weekend-ul de Black Friday (17-19 noiembrie 2017), romanii au cumparat produse de peste 200 de milioane de euro, in crestere cu 35% fata de perioada similara din anul anterior, potrivit GPeC, care citeaza Asociatia Romana a Magazinelor Online. Cresterile de Black Friday sunt semnificative de la an la an: vanzari de 75 mil. euro de Black Friday 2014, de 100 mil. euro de Black Friday 2015, de 130 mil. euro de Black Friday 2016 si de peste 200 mil. euro de Black Friday 2017.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in perioada de Black Friday, romanii cumpara ochelari de soare, rame de vedere sau lentile de contact colorate si pentru a acoperi necesitatea de cadouri pentru perioada decembrie.

"Din experientele trecute, in perioada de Black Friday cererea pentru ochelari de soare si lentile de contact se dubleaza sau chiar tripleaza, intrucat mai multe tipuri de clienti prefera sa cumpere in aceasta perioada. Pe de o parte avem clientii care vaneaza reducerile pentru a-si mari colectia de ochelari de soare intrucat ii percep ca pe un accesoriu de moda, pe de alta parte avem clientii care doresc sa achizitioneze din timp cadouri pentru luna decembrie. Cumulat, reducerile produselor aflate in stocul Lensa.ro depasesc 150.000 euro", a precizat Florin Nita, Business Development Manager Lensa.ro.

Cele mai mari reduceri la ochelari de Black Friday: 70% discount

De Black Friday, ramele Polarizen pornesc de la 79 lei la Lensa.ro, in timp ce ochelarii de soare au discounturi de pana la 70%. In aceasta perioada, livrarile sunt gratuite pentru comenzi de peste 150 lei, iar returul este gratuit in 30 de zile.Cel mai mare showroom de optica de pe piata din Romania detinut de Lensa.ro, in apropiere de mall-ul Afi Cotroceni, asteapta pasionatii de shopping de Black Friday cu peste 3.000 de modele de ochelari de soare si de vedere de la peste 70 de branduri internationale., a declarat Daniel Craciun, fondator si CEO al Lensa.ro.

Iata cateva dintre brandurile incluse in campania de reduceri Lensa.ro de Black Friday 2018: Polarizen, Hawkers, Polaroid, Ray-Ban, Guess, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Polar, INVU, ZenVu Colors, Solotica, Adore, etc.