Interesul romanilor pentru acest eveniment este din ce în ce mai mare, iar retailerul a derulat în ultimele sase luni eforturi pentru a oferi clientilor produse la cele mai mici preturi, suplimentand stocurile, investind in echipa sa si eficientizand toate operatiunile logistice.

Printre cele mai interesante oferte pregatite de către retailerul online ies in evidenta cele la telefoane, unde preturile incep de la 249 lei la telefoanele dual sim 4g. Cea mai considerabila reducere la smartphone poate fi gasita la Samsung Galaxy Note 9, care va avea un pret cu 1000 de lei mai mic.



Black Friday la CEL.ro aduce reduceri considerabile la categoria de electrocasnice, unde se pot gasi reduceri de pana la 40% la combine frigorifice si aspiratoare, 1750 discount la espressoare, iar pentru categoria de televizoare, reducerile pot ajunge pana la 1600 lei . Pentru laptopuri, magazinul a pregatit reduceri ce pot ajunge pană la 40% pentru produsele din gama Asus.

Ca noutate, anul acesta campania de Black Friday a retailerului va fi completată si de platforma Marketplace, lansata in primavara acestui an, unde 800 de parteneri vor oferi peste 100.000 de produse la preturi speciale pentru categorii precum mobilă, bricolaj, decoratiuni sau articole sport și fashion.



Retailerul online asigura ca sistemul de rate in timp real va fi functional, iar clientii care doresc sa achizitioneze produse prin aceasta metoda de plata vor primi aprobarea in cel mai scurt timp posibil.

Potrivit unui comunicat remis 9am, primul weekend de discounturi a oferit informatii relevante despre dorintele consumatorilor, iar retailerul a reusit sa testeze intreaga organizare pentru a se asigura că indeplineste asteptarile clientilor și ca produsele dorite ajung in timp util la acestia.

Cu o gama larga de produse, CEL.ro contribuie la consolidarea comertului online romanesc si dispune de servicii integrate si adaptate e-commerce-ului actual. CEL.ro a inregistrat in anul 2017 vanzari de 56 milioane EUR si are peste 2.500.000 de comenzi procesate pana in prezent.