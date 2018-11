Beneficiile pe termen lung ar putea fi mai mari, sustin oamenii de stiinta dupa analizarea numarului de calorii arse prin diverse alte diete.

Autorii lucrarii, publicata in jurnalul stiintific BMJ, au descoperit ca o scadere a proportiei de carbohidrati consumati conduce la cel mai mare numar de calorii arse.

La acest studiu au participat in total 234 de adulti supraponderali din Statele Unite cu varste intre 18 si 65 de ani.

Timp de zece saptamani subiectii au adoptat o dieta hipocalorica. Ca urmare, 164 dintre ei au pierdut cel putin 10% din masa corporala totala.



Participantii au fost impartiti ulterior in trei grupuri, care au avut in urmatoarele douazeci de saptamani o alimentatie hipercalorica, moderat calorica si respectiv hipocalorica.



Fiecare dintre participantii la studiu a avut la dispozitie mese gata preparate, cu un procent similar de proteine si grasimi.

Echipa de cercetatori americani au monitorizat greutatea si consumul de energie al participantilor pentru a afla numarul caloriilor arse.

Oamenii de stiinta au descoperit ca numarul caloriilor arse a fost semnificativ mai mare in cazul subiectilor care urmau o dieta saraca in carbohidrati in comparatie cu cei cu o alimentatie cu o cantitate mai mare de carbohidrati, scrie Agerpres.

Participantii care urmau o dieta saraca in carbohidrati au ars cu 209 - 278 kilocalorii mai mult in comparatie cu cei care urmau o alimentatie bogata in carbohidrati.

''In cazul in care acest efect persista - si nu am observat o atenuare de la 10 la 20 de saptamani - s-ar traduce printr-o pierdere din greutate estimata la 10 kilograme dupa trei ani in cazul unui barbat obisnuit, de 30 de ani, cu inaltimea de 178 centimetri'', au notat autorii studiului.

Cercetatorii, care au prezentat aceste concluzii in cadrul conferintei ''ObesityWeek 2018'' desfasurata in Tennessee, Statele Unite, au concluzionat: ''Compozitia alimentelor pare sa influenteze consumul energetic independent de greutatea corporala. O dieta cu incarcatura glicemica redusa si bogata in grasimi ar putea facilita mentinerea pierderii din greutate dincolo de abordarea traditionala concentrata pe restrictionarea aportului energetic si incurajarea activitatii fizice''.