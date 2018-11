Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in localitati din zona judetelor Mehedinti, Olt si Dolj se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.

Ceata va persista, pana la ora 10:00, in localitati din judetul Timis si Caras-Severin, iar pana la ora 9:00 in Arges, Dambovita, Mures si Hunedoara.