Gestul sau a survenit in urma unui discurs in plen, in care i-a criticat pe parlamentarii USR si PNL pentru criticile pe care le-au adus cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

El a fost aplaudat ironic de catre opozitie.

"Vom merge mai departe cu toata opozitia pe care a aratat-o Comisia Europeana. Vrem sa fim independenti, vrem sa decidem potrivit Constitutiei, nu potrivit presiunii pe care o pun unii sau altii!", a declarat el, chiar inainte de a face gestul obscen, noteaza digi24.ro.

Florin Iordache a reactionat dupa publicarea raportului MCV, fiind de parere ca implementarea solicitarilor Comisiei Europene din MCV, pe care acesta le considera ''absurde'', ar bloca intreaga justitie din Romania.

Explicatiile lui Florin Iordache

"Vi s-a parut. Am mainile ridicate, care este problema?", a raspuns el, evitand subiectul, la intrebarile repeteate ale jurnalistilor.

In schimb, Iordache a criticat Comisia Europeana pentru raportul MCV aparut marti.

"Ma lasati sa va spun, sau cum? Criticile care prin MCV au fost aduse Romaniei sunt anormale, nu cred ca Parlamentul Romaniei este un parlament de mana a doua. Modul prin care ni se cere atat de impetuos sa oprim aplicarea acestor legi este anormal. Prin MCV. de fiecare data ni s-au pus alte conditionalitati si e anormal cum Romania este tratata", a subliniat el.

Apoi, chestionat, din nou, in legatura cu gestul la care a recurs, el a precizat: "E un gest normal".