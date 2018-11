BPOC este numita si boala cu mai multe fete, deoarece poate sa atace intregul organism. Peste 300 de milioane de oameni din intreaga lume sufera de aceasta boala, iar un milion dintre ei sunt romani. Pentru ca simptomele sunt inselatoare, foarte multe persoane ajung tarziu la medic si isi pun viata in pericol.

Tocmai din acest motiv, Societatea Romana de Pneumologie continua si anul acesta campania ”Tu stii cati ani au plamanii tai ?”, ajunsa la a X-a editie. In cadrul acesteia, medicii fac spirometrii gratuite, o investigatie extrem de importanta pentru depistarea bolii si care poate salva vieti.



„Din cauza ca este o boala ale carei simptome nu sunt specifice, foarte multe persoane ajung la medic destul de tarziu. De asemenea, sunt multi cei care confunda inca simptomele acestei boli cu inaintarea in varsta si cu faptul ca e normal sa simti “ceva” daca fumezi . Tocmai din aceste motive, incercam sa facem anual campanii de constientizare si testari gratuite pentru depistarea BPOC. Si anul acesta, in weekendul 17-18 noiembrie, intre orele 9.00-17.00, ii asteptam pe bucuresteni in fata magazinului Unirea (pe coltul dinspre Bulevardul Unirii) sa-si faca o spirometrie. Testul dureaza aproximativ doua minute, minute care ii pot schimba viata persoanei care se testeaza, ameliorand imens calitatea vietii pacientului si prelungind supravietuirea”, spune Prof. Dr. Ruxandra Ulmeanu, presedintele Societatii Romane de Pneumologie.

Cum iti poate salva viata o spirometrie?

In Romania, aproximativ un milion de persoane sufera de BPOC. Medicii spun ca aceasta boala poate induce pacientul in eroare foarte usor, tocmai din cauza faptului ca simptomele nu sunt specifice si pot sa fie confundate extrem de usor fie cu efectele fumatului, fie cu cele ale inaintarii in varsta: tuse, expectoratie, senzatie de sufocare, oboseala, toleranta scazuta la efort. Pentru ca nu este diagnosticata din timp, boala poate afecta, pe rand, toate organele, iar pacientii trateaza toate celelalte afectiuni nestiind, de fapt, ca BPOC este cauza acestora.

Potrivit unui comunicat remis 9am, spirometria este un test de baza in explorarea functiei respiratorii si se face cu ajutorul unui dispozitiv numit spirometru. Ea evalueaza cantitatea de aer pe care o persoana o poate inspira sau expira intr-o unitate de timp. Este o procedura simpla, care se face repede si nu doare. Pacientul trebuie sa lipeasca bine buzele in jurul unei piese bucale, sa respire relaxat cateva secunde, apoi sa expire atat de puternic si atat de rapid, incat sa-si simta plamanii complet goliti de aer, dupa care sa respire din nou relaxat.

Fumatul este principala cauza a BPOC

Poluarea intradomiciliara si cea a aerului reprezinta factori de risc alarmanti si in crestere pentru aparitia BPOC.

Bronhopneumopatia obstructiva cronica este o boala respiratorie care ataca bronhiile si plamanii. Se manifesta prin ingustarea progresiva si ireversibila a bronhiilor, ceea ce determina o scadere a capacitatii respiratorii.

La nivel mondial, cel mai des intalnit factor de risc este fumatul, insa boala poate fi cauzata si de expunerea indelungata la pulberile industriale, noxele chimice, fumul produs de arderea combustibililor biologici (carbune, lemn, gunoi de grajd). In marea majoritate a cazurilor, BPOC apare la fumatori, dupa varsta de 40 de ani. Expertii preconizeaza ca in urmatorii 20 de ani mortalitatea prin BPOC va creste atat de mult incat o va depasi pe cea prin boli cardiovasculare.

Simptome care trebuie sa te trimita la medic

Primele semne care impun vizita la un medic pneumolog sunt tusea cronica, productia cronica de sputa (flegma), suieratul, gafaitul, senzatia de sufocare, oboseala accentuata, toleranta la efort care devine din ce in ce mai redusa (dispneea).

Fara tratament, BPOC determina reducerea severa a capacitatii respiratorii, ceea ce duce la invaliditate si moarte prematura. De aceea, este esential ca boala sa fie depistata in faze incipiente, iar pentru a face acest lucru spirometria este indispensabila. Daca ai peste 40 ani si fumezi sau ai fumat in trecut, riscul de a avea BPOC este mult mai crescut si trebuie sa-ti faci spirometrie de doua ori pe an.