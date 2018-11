Indiferent daca vorbim despre pantofi sport de barbati sau de modele elegante, incaltamintea barbateasca completeaza look-ul si ii confera un plus de stil, motiv pentru care trebuie sa stim cum anume sa ii alegem.

Pantofii brogue

Pantofii Oxford

Pantofii Derby

Ghetele Chelsea

Pantofii Loafers

Poate cel mai versatil model de pantofi barbatesti, pantofii brogue se asorteaza foarte bine atat cu pantalonii eleganti cat si cu jeansii. Acestia se disting prin perforatiile din piele, care reprezinta un element foarte elegant si totodata modern. Pantofii brogue pot fi purtati la costum, completand perfect o tinuta de birou, dar si la tinutele casual, ce se preteaza in diverse ocazii.Pantofii Oxford masculini au un design aparte si se asorteaza cel mai bine in outfiturile elegante. O combinatie inedita si la moda consta in asortarea acestor pantofi cu pantalonii Chino. Daca pantofii brogue sunt mai potriviti pentru tinute ceva mai formale, cei Oxford sunt ideali pentru birou, dar si pentru petreceri de tip cocktail sau petreceri. O pereche de pantofi Oxford ar trebui, deci, sa se regaseasca, in garderoba oricarui barbat, fiind o piesa statemen.Considerati a fi mai putin eleganti decat pantofii Oxford, cei Derby au si o istorie foarte interesanta. Se pare ca au aparut din dorinta unui general prusac - inamicul lui Napoleon - de a cauta cizme mai comoda pentru soldatii sai. Astfel, a luat nastere o prima varianta a pantofilor Derby, care acum se bucura de o mare popularitate printre barbati.Odata cu sezonul rece, este nevoie sa alegem incaltaminte care sa faca fata conditiilor meteorologice caracteristice. Ghetele Chelsea sunt un model iconic pentru moda de strada, fiind folosite in combinatii casual si smart-casual extrem de interesante. O pereche de ghete Chelsea poate fi, insa, integrata si in outfituri office. Acest model se distinge prin absenta sireturilor care au fost inlocuite de partile elastice din zona gleznelor. Asorteaza-i cu trenciuri pentru tinute perfecte pentru toamna.Un alt model de pantofi barbatesti fara sireturi sunt pantofii Loafers. In timp ce acestia se pot asorta fara probleme cu o pereche de blugi si cu o camasa, sau cu un tricou polo si cu un cardigan, nu ar fi o idee inspirata sa fie purtati cu pantalonii scurti. In plus, acestia sunt ideali pentru barbatii cu o statura miniona, deoarece, datorita formei pe care o au, confera ideea de alungire a picioarelor.