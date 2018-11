Dar pana la acel punct, este important sa stii care sunt top cele mai bune recomandari atunci cand esti in punctul in care trebuie sa iti achizitionezi un fond de ten bun, dupa cum urmeaza:

Alege un produs potrivit tenului tau

Pentru un ten normal si mixt (un produs cu o versiune lichida, cu putere medie de acoperire)

Pentru un ten gras (un produs care are o textura pudrata, capabila sa absoarba excesul de sebum)

Pentru un ten uscat si cu probleme (un produs hidratant care sa ii ofere ingrijirea dea care are nevoie)

Pentru un ten matur (un produs care sa aiba o textura aerata, astfel incat sa nu incarce porii)

Verica-i textura si puterea de acoperire

Fa testele intotdeauna la lumina naturala

Invata sa il aplici corect si uniform

Achizitioneaza intotdeauna produse de calitate

Tenul tau are nevoie de o ingrijire potrivita, indiferent de ce tipul lui. Asadar, atat tipul, cat si nuanta tenului sunt aspecte pe care ar trebui sa le ai in vedere atunci cand alegi fondul de ten. Iata cateva informatii utile:Un alt criteriu esential in alegerea fondului de ten este dat de puterea de acoperire. Nimeni nu isi doreste ca fata sa ii arate precum o masca, ca atare este bine sa stii care este textura care iti complimenteaza chipul si mai ales, care este nuanta potrivita tipului tau de ten.Daca nu iti sunt foarte clare aceste informatii, cere ajutorul specialistului din magazin si incearca sa testezi mai multe produse inainte de a lua decizia finala.Acestea se fac intotdeauna la lumina naturala (desi asta e destul de dificil de pus in practica in special atunci cand te afli intr-un magazin dintr-un centru comercial). Cu toate acestea, evita sa incerci fondul de ten la incheietura mainii sau pe fata deja machiata. Inainte de a testa produsul, demachiaza zona fetei in care doresti sa il aplici (maxilarul, sau poate chiar gatul) si fa mai multe probe.Un machiaj realizat corect corect trebuie sa aiba o baza care sa il sustina pe intreg parcursul zilei. Demachiat, tonifiat si hidratat, chipul este pregatit sa primeasca fondul de ten. Mai departe trebuie sa stii cum sa il aplici fara a incarca fata, respectiv sa nu existe diferente intre partea de sus si gat. Foloseste-te de buretei sau pensule speciale, ori daca iti este mai comod exerseaza tapotarea cu ajutorul buricelor degetelor.Un produs de calitate trebuie sa raspunda nevoilor tenului tau. Deci, atunci cand vine vorba de frumusetea ta, investeste in produse de calitate, special concepute pentru a-ti ascunde micile imperfectiuni si pentru a-ti reda luminozitatea de care are nevoie in orice moment al zilei.