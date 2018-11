Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, trupul barbatului nu prezinta urma de violenta.

"In urma unui apel la numarul de urgenta 112, a fost sesizata o sinucidere, politistii din cadrul Postului de Politie Brebeni s-au deplasat de indata la fata locului in vederea efectuarii de verificari. Se pare ca barbatul in varsta de 50 de ani, din comuna Brebeni, s-ar fi sinucis prin spanzurare. Cadavrul nu prezinta urme de violenta. Politistii sunt inca la fata locului unde desfasoara cercetari. Cadavrul va fi transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei", a declarat reprezentantul IPJ Olt, potrivit Realitateadeolt.net.

Se pare ca gestul barbatului a surprins pe pe toata lumea, deoarece acesta se prezenta ca o fire plina de viata si sociabila.