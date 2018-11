Sindicalistii Metrorex vor salarii majorate cu cel putin 21%, conditii de lucru mai bune si mai mult personal pentru reparatii si interventii, scrie Digi24. Daca solicitarile nu le vor fi aprobate de conducerea Ministerului Transporturilor, angajatii sunt decisi sa declanseze greva generala la metrou.

„Am convenit ca joi dimineata intre ore 4 si 6 sa facem greva de avertisment, urmand ca, daca in 48 de ore nu se gaseste o solutie la revendicarile noastre, sa declansam greva generala. Aceasta se va tine intre orele 4 si 16:00, intrucat legea ne obliga sa asiguram o treime din programul de lucru pe perioada unei greve generale.



Nu am ajuns la nicio concluzie pana acum, ca atare aducem la cunostinta membrilor consiliului stadiul in care ne aflam si dupa cum s-a votat putin mai devreme, pentru ca au venit membrii, majoritatea aici, poate chiar toti, este clar ca se va declansa greva de avertisment joi dimineata, intre 4 si 6, si probabil urmeaza sa va anuntam cu exactitate, luni, greva generala, intre orele 4 si 16”, a a declarat liderul sindicalistilor de la metrou, Ion Radoi.

Ultima greva generala la metrou a avut loc in anul 2009 si a durat doua zile.