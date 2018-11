5 mituri despre cresterea in masa musculara pe care ar trebui sa le eviti:

1. Cu cat mananci mai mult, cu atat vei pune mai multi muschi pe tine

Alimentatia este esentiala atunci cand vrei sa construiesti masa musculara. Ea reprezinta combustibilul folosit de corp atunci cand este suprasolicitat la sala, dar si atunci cand se afla in repaus. Acestea fiind spuse, trebuie sa stii ca mai multa mancare nu inseamna muschi mai mari. Cresterea in masa se face gradual, iar totul este matematica pana la urma. Corpul tau arde zilnic un numar de calorii, iar pentru a pune masa musculara trebuie sa fii in usor surplus caloric, fara sa exagerezi insa, pentru ca altfel vei pune si foarte multe grasime pe tine. De aceea, alaturi de cele cinci sau chiar sase mese pe zi, trei principale, doua gustari, una dupa antrenament, este important sa stii si ce suplimente sa iei. Proteina din extract de zer si aminoacizii sunt cele mai des utilizate suplimente pentru dezvoltarea masei musculare. El nu trebuie sa inlocuiasca niciodata o masa, ci folosite alaturi de alimentatia de baza.

2. Odihna nu e atat de importanta

Pentru cei care fac antrenamente foarte dificile odihna este extrem de importanta. Gandeste-te la rolul pe care somnul il are in cresterea unui copil. Pana la urma, expresia „a crescut peste noapte” are o urma de adevar. Si asta pentru ca somnul si odihna stimuleaza dezvoltarea, ajuta in refacerea tesutului afectat in urma antrenamentelor si ofera un plus de energie organismului.

3. Persoanele care nu se pot ingrasa nu isi pot dezvolta musculatura



Cu siguranta ai un prieten care, oricat de mult ar manca, nu se ingrasa niciodata. Acesta este ectomofr si cel mai probabil are un metabolism extrem de activ, ceea ce face ca dezvoltarea masei musculare sa fie mai dificila. Cum spuneam si mai sus, totul tine de matematica pana la urma, iar ceea ce astfel de persoane trebuie sa faca, alaturi de antrenamente constante, este sa manance un numar de calorii usor peste ceea ce pot arde zilnic.De foarte multe ori, o pauză de o saptamana, dupa luni intregi de antrenamente in care ai reusit sa mergi de trei sau patru ori pe saptamana la sala, te va face sa simti ca ai pierdut imediat tot ce ai castigat. Ritmul cu care te antrenezi este important, frecventa este la fel de importanta, insa reducerea intensitatii nu vine si cu pierderea masei acumulate. Un studiu publicat in Jurnalul International de Medicina Sportiva a aratat ca cei care au redus cele trei sau patru antrenamente saptamanale la unul singur sau cel mult doua nu au pierdut niciun pic de masa in acest interval. In schimb, cei care s-au oprit din antrenamente de tot au pierdut 70% din putere. Așadar, poti sa mai ratezi unele antrenamente din cand in cand. Sau, mai simplu, poti invata cum sa te antrenezi acasa in zilele in care nu poti ajunge la sala.

5. Nu poti pune masa pe tine daca ai peste 50 de ani

Pe masura ce avansezi in varsta, vei pierde din puterea musculara si din rezistenta structurii osoase, iar acest proces naste de multe ori confuzia ca dupa varsta de 50 de ani nu mai poti dezvolta masa musculara. Unele studii au aratat faptul ca, in ciuda ritmului mai lent de crestere a muschilor, varsta nu va fi niciodata o piedica. Antrenamentele, odihna si alimentatia raman si in acest caz regulile de baza de care trebuie sa ai grija.