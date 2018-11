"Nu cred ca e normal sa vorbim de fiecare data cand ne autosesizam legat de o problema, dar pot sa spun acum: ne-am sesizat de 47 de ori in noua luni pentru fiecare lucru nelalocul lui care ni s-a parut ca se intampla. Am sanctionat 23 de manageri. (...) Este vorba de sanctiuni in urma actiunilor de control pentru nerespectarea anumitor reguli, pentru nerespectare proceduri, protocoale. Cea mai drastica sanctiune este schimbarea din functie.

Cred ca putem depasi o mare parte din crizele de sistem pe care le avem. Se intampla lucruri ciudate din punctul meu de vedere - exista momente in care blamam sistemul public, exista momente in care blamam sistemul privat, pentru ca incidente sunt in ambele zone. Nu ar trebui sa facem asta, ar trebui sa le privim ca pe un intreg. Sistemul public este completat de sistemul privat, nu putem renunta la asta, dar trebuie sa renuntam la niste metehne, sa lucram la fel atat in mediul public, ca si in privat, sa respectam sistemul public, ca si cel privat si ma refer la noi, cei care lucram in sistemul de sanatate. Eu spun ca lucrurile au inceput sa se urneasca, dar cred ca nu suficient. Privesc cu optimism 2019, pentru ca o parte dintre proiectele incepute se vor finaliza si atunci se vor vedea rezultatele, dar ce nu am inteles este de ce ani de zile nu s-au miscat niste lucruri", a spus Ministrul Santatii, potrivit hotnews.ro.