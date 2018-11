In Municipiul Bucuresti, indeosebi in zona preoraseneasca va fi ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m.

In judetele Covasna (Covasna, Intorsura Buzaului, Zagon, Sita Buzaului, Barcani, Borosneu Mare, Reci, Valea Mare, Comandau) si Harghita (Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sarmas, Lazarea, Galautas, Subcetate, Voslabeni) va fi ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m si izolat, depunere de chiciura.

In judetele Teleorman, Ialomita, Giurgiu, Braila, Dambovita (Titu, Potlogi, Cornesti, Corbii Mari, Racari, Crevedia, Cojasca, Lunguletu, Matasaru, Ciocanesti, Odobesti, Tartasesti, Finta, Branistea, Uliesti, Contesti, Visina, Niculesti, Brezoaele, Salcioara, Poiana, Selaru, Costestii din Vale, Butimanu, Slobozia Moara, Cornatelu, Bilciuresti), Prahova (Barcanesti, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Colceag, Sirna, Gorgota, Rafov, Draganesti, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Tinosu, Salciile, Boldesti-Gradistea, Gherghita, Olari), Ilfov, Calarasi si zona joasa a judetului Buzau se va inregistra ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m.

Atentionarile sunt in vigoare pana la ora 10:00.

Pana la ora 11:00, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m si in judetele: