"Societatea de Transport Bucuresti STB SA anunta calatorii ca, in acest weekend, incepand de sambata, ora 0.30 - pana luni, ora 4.00, circulatia tramvaielor liniei 41 va fi intrerupta pentru executarea unor lucrari complexe la calea de rulare.

Lucrarile vor avea loc pe Bd. Marasti, la intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu, unde calea de rulare este uzata si exista probleme ale fundatiei generate de terenul instabil din acea zona si de faptul ca linia de tramvai este traversata intens de autovehicule, inclusiv de autobuzele liniilor 205 si 282.

Pentru preluarea fluxului de calatori de pe linia 41, STB SA va infiinta linia naveta de autobuze 641. Totodata, autobuzele liniilor 205 si 282 vor circula deviat.

In perioada reviziei anuale a liniei 41, care a avut loc in luna august a.c., a fost refacuta calea de rulare doar pe sensul de circulatie auto Arcul de Triumf - Bd. Ion Mihalache, in intervalul de timp alocat atunci neputandu-se bloca circulatia auto in intreaga intersectie.



STB SA va inlocui sina cu canal pe ambele sensuri si va executa lucrari pentru refacerea fundatiei caii de rulare. Aceste lucrari nu pot fi executate decat cu intreruperea totala a circulatiei, perioada in care STB SA va face verificari si in zona caii de rulare din Pasajul Lujerului si de pe Podul Ciurel, remediind eventualele deficiente constatate.

STB SA le cere scuze bucurestenilor pentru eventualele neplaceri si precizeaza ca toate aceste eforturi urmaresc ca transportul calatorilor sa se desfasoare numai in conditii de siguranta", se arata intr-un comunicat.