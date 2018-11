El a adaugat ca nu se asteapta ca senatorii PSD sa voteze in favoarea cererii DNA de urmarire penala.

"Obiceiul PSD este acela de a face zid in jurul infractorilor din partid sau din partidele partenere. Nu ma astept ca senatorii PSD sa voteze in favoarea cererii de urmarire penala. Daca tot n-au de gand sa voteze, macar sa stea acasa si sa lase pe ceilalti senatori sa-si exprime votul in deplina cunostinta de cauza. In ceea ce priveste pozitia lui Dragnea, sigur cred ca in momentul de fata se bucura ca are un motiv sa-i scoata ochii lui Tariceanu ca nu a fost in favoarea emiterii ordonantei privind amnistia si gratierea. Dar ma indoiesc ca senatorii PSD si mai ales Liviu Dragnea ar putea cumva sa inteleaga ca Parlamentul Romaniei nu trebuie sa blocheze nicio ancheta judiciara care priveste lideri politici importanti. De altfel, se stie foarte clar ca blocarea de catre majoritatea parlamentara a anchetelor penale este unul dintre punctele cele mai critice are au aparut in rapoartele MCV despre Romania", a declarat Orban intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi ca nu stie ce este in dosarul presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, dar a adaugat ca exista in aceasta privinta "cateva coincidente stranii".

"Nu stiu ce este in dosar si nu am de unde sa stiu, nu am vazut alte informatii. Pot doar spune ca mi se par cateva coincidente stranii. Chiar ieri, inainte ca astazi domnul Tariceanu, care trebuia sa mearga la Congresul ALDE, un eveniment politic important pentru ALDE din Romania, chiar ieri seara a aparut aceasta solicitare. Mi se pare o coincidenta. De asemenea, mi se pare o coincidenta faptul ca este in siajul perioadei ultra-anuntate si trambitate de catre PNL care vor sa depuna motiune de cenzura. Nu mai cred de mult in coincidente, nu mai cred de mult in astfel de demersuri care sunt foarte aproape de desfasurarea unor evenimente politice, strict politice, si din acest motiv personal am o rezerva. Dar, nestiind tot continutul dosarului, deocamdata nu pot sa fac alte comentarii", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca nu poate spune acum in ce fel vor vota senatorii PSD cand aceasta solicitare va ajunge in plen. Potrivit lui Dragnea, senatorii social-democrati trebuie sa se informeze mai intai cu privire la documentele si acuzatiile din dosar.