Procedura tehnica aplicata in zona Dealul Soimus reprezinta o premiera in Romania. Mai mult decat atat, in toata lumea mai sunt executate doar 3 lucrari de complexitate asemanatoare.

Mobilizarea de forta de munca, implicata in proiect, este impresionanta, totalizand un numar de 800 de oameni, dintre care aproximativ 100 sunt specialisti, ingineri, directori si coordonatori de proiect. Se actioneaza in ritm sustinut cu un numar de aproximativ 300 de utilaje specifice.

Lotul 4 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva are in total 22,139 km care la acest moment este finalizat in proportie de 95%, informeaa site-ul sfin.ro.