Potrivit organizatorilor, cele 60 de firme prezente la targ cauta oameni specializati in acest domeniu si sunt pregatite cu salarii care sa multumeasca pe cat mai multi, de la incepatori la experimentati, sistemul de bonificatii fiind gandit pentru a raspunde fiecaruia conform nivelului de cunostinte.

Cei mai cautati programatori sunt cei specializati in limbajele Java si PHP, dar si dezvoltatori pentru sistemele de operare IOS si Android.

"Participa peste 60 de companii, printre care si start-up-uri, care ofera posturi pentru entry-level, dar si pentru mid-level sau senior, limbajele de programare cautate fiind Java, PHP. De asemenea, se cauta si dezvoltatori pentru sistemele de operare IOS si Android. Sunt companii care ofera salarii cuprinse, in medie, intre 500 si 1.500 de euro, in functie de experienta", a spus PR Manager-ul targului, Alina Agafitei.

Potrivit reprezentantului unei companii care recruteaza angajati pentru domeniul IT, suma de 500 de euro este o limita sub care nu se poate cobori, iar un angajat cu experienta poate ajunge si la un salariu de 4.000 de euro.

"O persoana care a terminat o facultate tehnica si vine la un interviu, nu discuta sa se angajeze sub un salariu de 500 de euro net. Asemenea salarii se pot oferi mai ales celor care vorbesc o limba straina. Iar un angajat cu experienta, la nivel senior, poate ajunge pana la 4.000 de euro", a afirmat Raluca Vartopean, reprezentant al unei companii de recrutari.

In ceea ce priveste sistemul de bonusuri, acesta poate fi considerat unul ofertant, avand in vedere concurenta mare dintre firmele care doresc sa faca angajari si merge de la oferirea de cursuri de perfectionare pana la excursii sau masaj la locul de munca.

O noutate a acestei editii a targului este digitalizarea CV-ului. Recrutarea la Targul de Cariere IT va fi tehnologizata prin aplicatia CV2GO. Prin intermediul eJobs, se introduce digitalizarea CV-ului, iar candidatii vor putea sa si-l depuna in cateva secunde la compania unde vor sa se angajeze. Candidatii isi pot imprima CV-ul la intrarea in targ, sub forma unui QR Code, pe care angajatorii il vor putea scana cu ajutorul aplicatiei CV2GO. Ei pot genera un QR Code folosind aplicatia eJobs-Locuri de munca si astfel au posibilitatea sa li se scaneze codul de pe telefon si pot sa-si actualizeze oricand CV-ul pe care vor sa-l depuna.

Potrivit organizatorilor, daca in sezonul de primavara au participat aproximativ 3.600 de candidati la eveniment, pentru toamna aceasta se estimeaza ca in jur de 5.000 de persoane vor trece pragul Targului de Cariere IT.

De asemenea, conferintele organizate au in vedere traininguri aplicate pentru Android, Java, AI/Machine learning si multe alte subiecte de mare interes pentru specialisti. Vor fi abordate teme actuale pentru domeniul IT, iar accesul la conferinte este gratuit, cu inregistrare prealabila. In paralel cu Targul de Cariere IT, in incinta BT Arena se desfasoara o parte a festivalului de tehnologie TechFest connected by Vodafone, dar si un eveniment dedicat magazinelor online.

In municipiul Cluj-Napoca functioneaza 1.400 de firme in domeniul IT, majoritatea mici si mijlocii, acestea avand aproximativ 20.000 de angajati.

Targul de Cariere IT are loc vineri si sambata la BT Arena din Cluj-Napoca.