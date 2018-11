In urma unei anchete desfasurate de procurorii DIICOT si de magistratii de la Tribunalul Neamt, trei tineri au fost arestati in data de 7 noiembrie, pentru o perioada de 30 de zile, sub acuzatia de viol si agresiune sexuala, iar unul dintre ei si pentru pornografie infantila prin sisteme informatice.

In urma cercetarilor a reiesit ca faptele au avut loc pe 27 octombrie, in localitatea nemteana Pipirig. Totul s-a petrecut in casa unuia din cei trei agresori, iar scenele au fost filmate de un alt minor, in varsta de 15 ani, care a distribuit materialele video colegilor de clasa ai victimei.

"Astfel, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au fost sesizati de catre politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Tirgu-Neamt despre faptul ca trei tineri cu varste cuprinse intre 19 si 26 de ani, din localitatea Pipirig ar fi realizat mai multe materiale video cu caracter sexual explicit, in care un minor, de 13 ani este obligat sa exercite acte de natura sexuala. Ulterior, prin intermediul unei retele de socializare, materialele video ar fi fost distribuite mai multor persoane", conform DIICOT Neamt, potrivit Adevarul.ro.

Adolescentul de 15 ani care a inregistrat scenele si le-a distribuit pe retelele de socializare va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili in ce masura raspunde penal.