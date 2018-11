"In aceasta dimineata, in jurul orei 6,50, Dispeceratul IPJ Covasna a fost sesizat, printr-un apel prin numarul unic de urgenta 112, despre faptul ca in zona Parcului Elisabeta se afla doua persoane, posibil decedate. La fata locului s-a deplasat un echipaj de Politie, iar din primele verificari s-a constatat ca una dintre persoane, un barbat de aproximativ 50 de ani, a decedat, iar o alta persoana, tot un barbat, a fost transportata la spital in stare de inconstienta. Politistii fac verificari pentru a se stabili toate circumstantele acestui eveniment", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, potrivit stirileprotv.ro.

Reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, au transmis ca este vorba despre persoane fara adapost, care au suferit din cauza frigului.