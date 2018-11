Jack Charlton, ambasador pentru Remy Martin, a explicat, intr-un interviu pentru Business Insider, ce este, de fapt, coniacul, cum este el diferit de brandy, cum este fabricat si cum ar trebui consumat.

"Coniacul este pentru brandy ce este sampania pentru vinul spumant", spune Charlton. Asta inseamna ca putem numi coniac doar bauturile care vin din regiunea cu acelasi nume din sud-vestul Frantei, in timp ce brandy-ul poate fi fabricat oriunde.

Denumirea de "coniac" vine de la regiunea Cognac din Franta, locul de origine al acestei bauturi. Printre cei mai reumiti producatori de coniac din lume se numara branduri precum Martell, Courvoisier si Hennessy, iar in Romania unele dintre cele mai consumate marci sunt Alexandrion, Metaxa sau Vinars Jidvei.

"Multi oameni nu stiu ca brandy si coniacul sunt fabricate din struguri; au tendinta de a le asocia cu romul sau whisky-ul, de obicei. Insa totul incepe de la struguri. Facem vin alb, il distilam, apoi il invechim intr-un mod foarte specific", adauga Charlton.

Coniacul este o bautura nobila. In 1738, a primit aprobare regala, fiind marcat cu sigiliul familiei regale franceze, iar acest lucru a dus la cresterea consumului la nivel mondial. Iar in 2018, exportul de coniac a atins un nou record: 205,9 milioane de sticle, fata de 200 de milioane, cat s-a inregistrat in 2017, potrivit Bureau National Interprofessionnel du Cognac, citat de Forbes.

Charlton spune ca, in China, coniacul a devenit un simbol, fiind consumat de oamenii care vor sa arate ca "au reusit in viata". Tot in China, exista obiceiul de a duce o sticla de coniac gazdei, atunci cand mergi in vizita prima data sau la petrecerile de casa noua.

Coniacul, bautura principala in retetele originale de cocktailuri

Charlton apreciaza ca popularitatea coniacului din ultimii ani poate fi asociata cu perfectionarea cocktailurilor de catre barmani, care au inceput sa se intoarca la retetele originale. "Daca ne uitam la cum erau retelele originale, multe dintre bauturi erau preparate cu coniac, ca ingredient de baza", spune acesta. Unul dintre cele mai faimoase cocktailuri cu coniac este Sidecar, aparut prima data in 1919, la faimosul hotel Ritz din Paris, apoi la hotelul de lux Savoy, din Londra.

"Are trei ingrediente: coniac, cointreau si suc proaspat de lamaie. Urmeaza regula 2-1-1: doua bauturi puternice, una dulce si una acrisoara, regula care a stat la baza altor cocktailuri celebre precum Margarita, Daiquiri sau Cosmopolitan", spune Charlton.

Totusi, Charlton recomanda celor pasionati de bauturi fine sa incerce coniacul simplu, inainte de a-l testa in cocktailuri, pentru a intelege proprietatile unice ale bauturii. Gheata este de nelipsit dintr-un pahar de coniac, pentru ca aceasta potenteaza gustul si aromele, scotand in evidenta notele florale si ciocolatii.

Cum se consuma coniacul

Coniacul este o bautura-aperitiv care starneste apetitul si ajuta digestia, asa ca se serveste, de obicei, inainte de masa. Charlton spune insa ca aceasta bautura poate fi asociata si cu unele mancaruri sau deserturi cum ar fi parmezanul sau ciocolata neagra.

"Oamenii vad coniacul drept o bautura de consumat dupa masa sau poate asociata cu un desert. Noi il asociem, la evenimente, cu un platou cu parmezan, boabe de cafea, portocale confiate sau ciocolata neagra", spune acesta.