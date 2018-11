Incidentul s-a petrecut in cartierul micro 9 din Targoviste.

Fata a fost transportata la spital.

''In urma unor discutii purtate cu unul dintre parinti (in legatura cu telefonul mobil), tanara a recurs la acest gest. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa'', au mentionat reprezentantii IPJ Dambovita, potrivit antena3.ro.