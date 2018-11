"In prezent, Romania trebuie sa recupereze ajutorul ilegal si dobanzile aferente", se arata intr-un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, remis Agerpres.

"Un guvern poate sprijini o societate care are dificultati din punct de vedere financiar daca societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurarii sale si daca denaturarea concurentei este limitata. In cazul CE Hunedoara, aceste conditii nu au fost indeplinite - am constatat ca imprumuturile din surse publice acordate de Romania societatii CE Hunedoara au conferit acesteia un avantaj economic necuvenit. Aceasta inseamna ca ajutorul de stat a fost ilegal. Acum, Romania trebuie sa recupereze ajutorul ilegal acordat societatii", a declarat Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica in domeniul concurentei, citat in comunicat.

La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar in valoare de 37,7 milioane de euro (167 de milioane lei) pentru Complexul Energetic Hunedoara, aflat in dificultate din punct de vedere financiar din anul 2013.



"In contextul respectivei decizii, Romania s-a angajat sa prezinte un plan de restructurare menit sa asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, in eventualitatea in care societatea nu avea sa fie in masura sa ramburseze ajutorul pentru salvare in termen de sase luni. Ca urmare a nerambursarii ajutorului pentru salvare de catre societatea CE Hunedoara si in absenta unui plan de restructurare credibil sau a unor masuri efective in directia lichidarii societatii, in martie 2018, Comisia a deschis o investigatie aprofundata", se precizeaza in comunicatul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

In cursul investigatiei, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci imprumuturi finantate sau sprijinite din fonduri publice acordate societatii CE Hunedoara. Impreuna, la 30 iunie 2016, imprumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane de euro, echivalentul a 337 de milioane lei.

In conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, interventiile statului in intreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci cand sunt efectuate in conditii pe care le-ar fi acceptat, intr-o situatie similara, un investitor privat care opereaza in conditii de piata - principiul investitorului in economia de piata.



"Comisia a constatat ca, in cazul de fata, niciun operator economic privat in economia de piata nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci imprumuturi acordate CE Hunedoara, avand in vedere deteriorarea situatiei financiare a societatii incepand din 2013. Prin urmare, masurile de sprijin din bani publici acordate de Romania au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit fata de concurentii sai si, prin urmare, constituie ajutor de stat in sensul normelor UE", se mentioneaza in comunicat.

Comisia a constatat ca planul de restructurare prezentat de Romania in octombrie 2015 si modificat in ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fara continuarea ajutorului de stat si ca acest plan nu a fost aplicat de intreprindere.

In plus, Comisia a concluzionat ca CE Hunedoara nu a avut nicio contributie proprie notabila la costurile de restructurare si ca Romania nu a propus masuri pentru a limita posibilele denaturari ale concurentei rezultate ca urmare a acordarii unui sprijin semnificativ din partea statului.



"Comisia a concluzionat ca patru dintre cele cinci imprumuturi, in valoare totala de aproximativ 60 de milioane EUR, plus dobanzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat si Romania trebuie sa le recupereze. Al cincilea imprumut reprezinta un ajutor existent, acordat inainte de aderarea Romaniei la UE si, prin urmare, nu este necesar sa fie recuperat", se mai arata in documentul transmis de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea fara intarziere a ajutoarelor de stat incompatibile, in scopul de a se elimina denaturarea concurentei create de ajutor. De asemenea, reglementarile UE privind ajutoarele de stat nu prevad aplicarea de amenzi.

Comisia a primit asigurari din partea Romaniei ca, in situatia in care CE Hunedoara intra in lichidare si activele sale sunt vandute, legislatia nationala va cuprinde dispozitii pentru evitarea intreruperii bruste a furnizarii de energie electrica si termica in regiunea deservita de centralele electrice ale CE Hunedoara.



"In acest context, Romania poate, de asemenea, sa adopte masuri adecvate si proportionale pentru a evita orice intrerupere brusca a serviciilor furnizate. Prin urmare, decizia de astazi nu aduce atingere adoptarii in viitor a unor astfel de masuri", potrivit sursei mentionate.

Comisia este pe deplin hotarata sa sprijine Romania in eforturile sale de reformare a sectorului energetic, abordand in acelasi timp consecintele socio-economice ale tranzitiei energetice. Initiativa pentru regiunile carbonifere aflate in tranzitie, lansata in decembrie 2017 in cadrul pachetului "Energie curata pentru toti europenii", este conceputa pentru a facilita o tranzitie echitabila in regiunile carbonifere ale UE, se mai spune in comunicat.

CE Hunedoara datoreaza in prezent 547 de milioane euro diferitelor organisme de stat din Romania, inclusiv banii primiti prin cele cinci imprumuturi care fac obiectul investigatiei privind ajutoarele de stat, incheiate joi. Intreprinderea, care are aproximativ 6 500 de angajati, a inregistrat pierderi din 2013 si a intrat temporar in procedura oficiala de insolventa in temeiul legislatiei romane, procedura suspendata in ianuarie 2016.