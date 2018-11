''In data de 7 noiembrie, in jurul orei 17.00, IPJ Brasov a fost sesizat, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un tanar de 17 ani, din cartierul Stupini, s-a impuscat mortal in zona capului cu arma de vanatoare a tatalui sau. Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului pentru a demara cercetarile specifice in astfel de situatii a constatat ca tanarul de 17 ani a decedat in urma unei plagi prin impuscare in zona capului. Persoana a fost transportata la Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov in vederea efectuarii necropsiei. S-a deschis o ancheta pentru stabilirea circumstantelor producerii evenimentului'', a declarat joi purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu, potrivit Digi24.

Corpul adolescentului a fost transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov pentru efectuarea necropsiei.

De asemenea, a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cu exactitate circumstantele producerii incidentului.