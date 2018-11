Summitul Tinerilor este cel mai amplu eveniment al miscarii de tineret din Romania. In contextul celor 11 obiective europene rezultate in urma procesului de Dialog Structurat cu Tinerii, editia 2018, „Construieste Europa generatiei tale!” urmareste intarirea participarii tinerilor si organizatiilor de tineret din Romania in influentarea evolutiei Uniunii Europene..



“In Romania traiesc, la momentul actual, peste 5 milioane de tineri. Este foarte important sa intelegem ca noile generatii reprezinta motorul societatii. Prin intermediul initiativelor noastre si, implicit, prin programul Capitala Tineretului din Romania si al evenimentelor care se deruleaza sub cupola sa, dorim sa punem la dispozitie instrumentele necesare pentru ca tinerii sa se dezvolte, sa se implice in influentarea politicilor publice si sa implementeze proiecte care vor aduce beneficii tangibile comunitatilor din care fac parte. Summitul Tinerilor este cel mai important eveniment de invatare, dezbatere si celebrare al miscarii de tineret din Romania, iar anul acesta participantii vor avea posibilitatea de a intelege mai bine care sunt si cum pot fi influentate prioritatile Uniunii Europene, in contextul in care Romania va detine Presedentia Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2019. De asemenea, pe parcursul atelierelor si al sesiunilor plenare vor descoperi care sunt aptitudinile necesare care ii pot transforma pe tinerii romani in lideri europeni”, a declarat Mihai Dragos, Presedinte, Consiliul Tineretului din Romania.

“Speram ca tanara generatie sa nu mai vada in posibilitatea emigrarii solutia pentru un viitor mai bun. In baza acestui considerent, am dezvoltat programe care sa sprijine tinerii in actiunile pe care doresc sa le intreprinda si am creat acest context educational, anume Summitul Tinerilor, unde cei prezenti isi pot impartasi cunostintele, pot invata si dezbate impreuna si pot deveni, la randul lor, un exemplu pentru altii”, a adaugat Mihai Dragos.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pe parcursul a trei zile, participantii vor avea oportunitatea sa asiste la peste 40 de ateliere de invatare si dezbatere, dar si la o serie de sesiuni plenare ale caror gazde vor fi figuri cunoscute din randul structurilor publice sau lideri ai organizatiilor neguvernamentale care au inregistrat contributii notabile in dezvoltarea si implementarea programelor de tineret. Europa te asteapta, Voluntariat – primul pas in calatoria eroului, O Europa verde si sustenabila, Tinerii, agentii unei Europe durabile sau Migratia – de voie sau de nevoie? sunt doar cateva dintre temele atelierelor care se vor derula in cadrul evenimentului de la Baia Mare.Tot in cadrul Summitului, in data de 10 noiembrie 2018, va fi lansat oficial in Romania, de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), Corpul European de Solidaritate: noua initiativa a Uniunii Europene care le ofera tinerilor sansa de a se implica in proiecte dezvoltate in beneficiul comunitatii, in Romania sau pe teritoriul altor state membre UE.

Summitul se va incheia cu Gala Tineretului, eveniment organizat de Ministerul Tineretului si Sportului. In cadrul Galei, va fi anuntat orasul care va detine titlul de Capitala Tineretului din Romania 2019-2020.



„Pentru Baia Mare, titlulatura de Capitala Tineretului din Romania a condus catre consolidarea infrastructurii dedicate acitvitatilor de tineret. Ne aflam la jumatatea mandatului si ne bucuram ca #UTurn, conceptul care a adus titlul in Maramures, s-a transformat intr-o serie de activitati atractive axate pe nevoile orasului si a atras implicarea activa a sectorului de tineret in dezvoltarea comunitatii. Astazi ne regasim in postura e gazda a peste 500 de tineri romani si ne face o mare placere sa impartasim experientele noastre celor prezenti. Sambata vom fi alaturi de orasele finaliste – Iasi, Brasov si Roman – pregatiti sa aflam cine va detine titlul de Capitala Tineretului din Romania 2019-2020”, conchide Daniel Orza, Presedinte, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramures.

Summitul Tinerilor este un eveniment organizat de Guvernanta programului national Capitala Tineretului din Romania, formata din Consiliul Tineretului din Romania (CTR), Federatia Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT si Banca Comerciala Romana (BCR), impreuna cu co-managerii editiei curente a programului, Primaria Municipiului Baia-Mare si FONT – Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramures.

Editia 2018 va fi desfasurata cu sprijinul Consiliului Judetean Maramures si al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP).

Mai multe detalii despre program - aici.