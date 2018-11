Intr-o mai mica masura, jocurile pe calculator pot reprezenta de asemenea un factor de risc, au descoperit cercetatorii.

Studiul, publicat in British Journal of Ophthalmology, a examinat riscul de miopie in randul tinerilor care au luat parte la proiectul Twins Early Development Study.

Miopia este o tulburare a vederii des intalnita, ce se manifesta prin imposibilitatea de a distinge obiectele aflate la distanta, scrie Agerpres.

Aproape 2.000 de gemeni cu varsta medie de 17 ani, nascuti intre anii 1994 si 1996, au participat la acest studiu. 26% dintre acestia au fost diagnosticati cu miopie, iar varsta medie la care au inceput sa poarte ochelari a fost de 11 ani.



Oamenii de stiinta au comparat probleme lor de vedere cu o varietate de factori. Cei mai semnificativi factori asociati cu aparitia miopiei au fost, potrivit studiului, nasterea in timpul verii - copiii veniti pe lume vara aveau un risc cu 93% mai mare de a suferi de miopie - respectiv jocurile pe calculator, in acest caz cei care isi petreceau mult timp in fata ecranelor prezentau un risc cu 3% mai mare de a dezvolta astfel de tulburari de vedere.

Insa tratamentul pentru fertilitate administrat de parinti pare sa aiba un efect protector in acest sens, gemenii nascuti in urma procedurii de fertilizare in vitro prezentand un risc scazut de miopie, au notat autorii studiului.