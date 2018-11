La locul incendiului au fost trimise un echipaj din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Rovinari, un echipaj de stingere si o autoplatforma pentru lucru la inaltimi din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu Jiu, precum si trei ambulante din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj.

Primele au ajuns echipajele din cadrul SVSU Rovinari, iar, in momentul in care incercau sa patrunda in apartament pentru a interveni, un barbat in varsta de 68 de ani s-a aruncat in gol de la balconul apartamentului, informeaza News.ro.

Incendiul a fost lichidat, insa medicii au declarat decesul barbatului, in ciuda faptului ca i-au fost aplicate manevre de resuscitare.