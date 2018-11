Totodata, aproape 8 din 10 romani nu au stabilit un loc de intalnire cu familia, in cazul unui dezastru, 3 din 10 romani lasa geamuri deschise cand pleaca de acasa, iar 1 roman din 4 a pierdut cheia de la casa, potrivit sondajului.

"Aproape 8 din 10 romani nu au stabilit un loc de intalnire cu familia, in cazul unui dezastru, iar mai putin de jumatate au in casa o trusa de urgenta in caz de cutremur, in care sa fie incluse cateva elemente esentiale (precum o lanterna, un fluier, cateva provizii, o patura etc.): 15% au o trusa completa, in timp ce 28% detin doar partial aceste elemente”, se arata in comunicat.

Intrebati daca au atarnate, deasupra patului, tablouri, fotografii inramate sau oglinzi, desi acest lucru nu este recomandat, aproape 25% au raspuns afirmativ, potrivit sondajului.

”Intrebati daca au luat masuri speciale de preventie si/sau combatere a unui incendiu, peste 60% dintre respondenti au raspuns negativ. Doar 12% au declarat ca au in casa atat detectoare de fum, cat si stingator de incendiu, in timp ce aproape 15% au doar detectoare de fum, iar 12% au doar stingator de incendiu”, se arata in comunicat.

O alta problema este utilizarea mijloacelor de incalzire sau a instalatiilor electrice improvizate, 1 din 10 respondenti (9,82%) declarand ca folosesc, in prezent, astfel de improvizatii, potrivit sondajului.

Cea mai mare amenintare de care se tem romanii, atunci cand vine vorba de casa lor, este izbucnirea unui incendiu in locuinta lor sau la vecini (42,14% dintre respondenti), urmata de cutremur (15,03%), spargerea locuintei de catre hoti (11,29%), inundarea cu apa din conducte (5,91%), alunecare de teren (3,13%) si inundatie din cauze naturale (2,17%).

Pe de alta parte, 20,33% au declarat ca nu se tem de nicio amenintare cand vine vorba de casa lor. (Sursa: News.ro.)