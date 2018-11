Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Cristiana Geormaneanu, a declarat miercuri, pentru News.ro, ca Florin Busuioc a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a unitatii medicale marti seara, in stare grava, in coma, dupa un stop cardiorespirator resuscitat de catre echipajul SMURD, fiind diagnosticat cu infarct miocardic acut.

“In Unitatea de Primiri Urgente a ajuns cu stare grava intubat si ventilat mecanic, cu instabilitate hemodinamica. S-a confirmat diagnosticul de infarct miocardic acut si in paralel cu stabilizarea pacientului a fost mobilizata urgent echipa de cardiologie interventionala pentru continuarea protocolului terapeutic respectiv coronarografie si stentare. S-a luat aceasta decizie de catre managerul spitalului intrucat medicul sef al clinicii de cardiologie nu a putut fi contactat”, a explicat purtatorul de cuvant, potrivit News.ro.

Cristiana Geormaneanu a precizat ca Florin Busuioc fusese acceptat la Institutul CC Iliescu din Bucuresti, dar nu a putut fi transferat din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Dupa operatie, el a fost internat in stare grava, dar stabila in Clinica de Terapie Intensiva. (Citeste si: Ministrul Sanatatii, despre cazul lui Florin Busuioc: Are cele mai bune ingrijiri la spitalul din Craiova)

“Desi pacientul fusese acceptat la institutul CC Iliescu din Bucuresti, acesta nu a putut fi transferat aerian din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Interventia s-a desfasurat in Centrul de Cardiologie Interventionala si Cardiochirugie Craiova in timp util, fara incidente, cu succes, ulterior pacientul fiind transferat in clinica de terapie intensiva a spitalului. In acest moment pacientul se afla internat in clinica de terapie intensiva in stare grava, dar stabila. Este monitorizat permanent si primeste tratament complex de specialitate, fiind supravegheat de catre medicii reanimatori si cardiologi care au efectuat interventia”, a afirmat Cristiana Geormaneanu.

Purtatorul de cuvant a precizat ca interventia chirurgicala a fost facuta de o echipa formata dintr-un medic primar, unul specialist si un medic rezident.

“A fost vorba de o echipa de specialisti formata din medic primar de cardiologie cu atestat de cardiologie interventionala, un medic specialist cardiologie cu atestat european de electrofiziologie si un medic rezident de ultimul an, cu specialitatea cardiologie. Primii doi medici sunt angajati ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, medicul rezident va participa la concursul de ocupare de post ca medic specialist dupa ce isi va finaliza rezidentiatul”, a precizat purtatorul de cuvant al unitatii medicale.