Intr-o interventie telefonica la Antena 3, ministrul Sanatatii a spus ca trei medici, intre care un rezident, s-au aflat in sala de operatie atunci cand actorul Florin Busuioc a fost supus unei intervenii chirurgicale de montare a unui stent.

"Pacientul a beneficiat de interventia medicilor in momentul in care a fost nevoie, la timp, practic el a fost resuscitat de echipele SMURD, transportat la unitatea de primiri urgente, acolo i s-a facut o procedura initiala tromboliza iar apoi a fost stentat in 3 ore de la producere infarctului. A fost un infarct masiv. Medicul care a stentat este un medic primar, medicul rezident despre care se vorbeste ca ar fi facut interventia a asistat la aceasta procedura. De asemenea, in sala s-a mai aflat un medic electro-fziolog cu competente europene. Florin Busuioc a avut parte de cele mai bune ingrijiri si are in continuare parte de cele mai bune ingrijiri la Spitalul din Craiova. E adevarat ca seful de Sectie Cardiologie nu a raspuns initial la telefon, era oricum destul de tarziu, dar asta nu inseamna ca cineva nu si-a facut treaba", a sus Pintea, potrivit News.ro.

Pintea a explicat ca nu s-a pus problema ca medicii sa nu poata intra in sala de operatie cu pacientul, ci ca seful Sectiei de Cardiologie din spital, medic interventionist, nu a raspuns la telefon si a fost chemat alt medic interventioist de acasa.

„Exista cardiologi interventionisti in multe spitale din tara, dar nu suficienti cat sa acopere o garda. Cinci, de exemplu, ar trebui sa acopere o garda. Asa ca se procedeaza la chemari de la domiciliu sau garda la domiciliu. Este o practica uzuala, inclusiv in strainatate. Prin urmare, a fost contactat seful de sectie nu a raspuns la telefon si atunci managerul l-a sunat pe urmatorul medic primar care a venit la spital si a facut interventia” a precizat Pintea.