Poluarea este unul dintre cei mai mari dusmani ai fertilitatii si una dintre cauzele responsabile pentru situatia grava de la nivel global. Pe langa amanarea maternitatii, problemele de sanatate de la nivelul aparatului genital sau bolile grave la varsta tanara, si contactul cu substante chimice din apa, aer, alimente ori recipiente de plastic este pe lista factorilor de risc pentru infertilitate.

In Saptamana Europeana a Fertilitatii, care are loc intre 5 si 11 noiembrie, medicii care trateaza sute de cupluri infertile atrag atentia asupra impactului grav pe care il are poluarea asupra conceptiei.

Factorii care pot afecta fertilitatea

avertizeaza medicul Laura Dracea, medic primar ginecolog, expert in FIV la Gynera, una dintre cele mai mari clinici de specialitate din Romania.

Conform unui studiu din 2000 publicat in Environmental Health Perspectives, peste jumatate dintre americani aveau cantitati masurabile de ftalati in organismul lor, femeile mai mult decat barbatii. Peste 90% din populatie are bisfenol A detectabil in organism, in timp ce la 75% se detecteaza triclosan, responsabil de alterarea hormonilor tiroidieni. In 2006, trei mari companii de cosmetice din lume au renuntat la utilizarea unor compusi toxici in lacul de unghii si peste alte 1000 de companii s-au alaturat unui pact pentru imbunatatirea sigurantei cosmeticelor.



“O alta cale de expunere constanta a organismului la compusi toxici este reprezentata de inhalarea de gaze poluante provenite de la autovehicule, incendii, fumat, produse volatile ale materialelor de constructie, solventi sau produse de curatenie utilizate in incaperi. Pesticidele, chiar si cele interzise in trecut din cauza toxicitatii, inca persista in sol si apele subterane, alaturi de noii produsi chimici proveniti din solventi, procese de dezinfectie, degresare sau indepartare de reziduuri, la nivel industrial. Este binecunoscuta prezenta unor concentratii mari de metale grele, cum sunt mercurul si plumbul in apa, pesti sau fructe de mare. Nu in ultimul rand, mucegaiurile sau bacterii raspandite prin instalatiile de climatizare au generat o patologie specifica zilelor noastre”, completeaza medicul Laura Dracea.

“Expunerea la o serie de produse chimice, metale, gaze, microorganisme din mediu a fost asociata cu alterarea mecanismelor endocrine si imunologice si, in final, cu afectarea reproducerii. Compusi eliberati din materialele plastice, incluzand cele prezente in ambalaje pentru mancare sau bauturi, precum si compusi din produse cosmetice sau hartia termica pentru chitante, au fost asociati cu efecte estrogenice la barbati, toxicitate asupra ovocitelor si uterului si aparitia unor malformatii. Unii compusi chimici au fost interzisi in anumite tari dar, din pacate, inlocuiti cu altii netestati sau care s-au dovedit, la randul lor, nocivi. Efectele expunerii la compusii toxici se transmit si la generatiile urmatoare contribuind, alaturi de alti factori, la cresterea constanta a prevalentei problemelor imunologice si reproductive”, avertizeaza specialistul.

Ce putem face?

Un alt fenomen ingrijorator care poate fi pus pe seama acestor chimicale este si instalarea pubertatii precoce, conform unui studiu efectuat de Universitatea din California. Varsta medie primei menstruatii a scazut in Europa in ultimii 200 de ani de la 18 la sub 13, iar specialistii au corelat aceasta situatie cu o crestere masiva a productiei de substante chimice, de 23 ori mai mare in 2005 fata de 1945. Substantele chimice se gasesc peste tot in jurul nostru: in alimente, in cosmetice, in produsele de curatare si ingrijire, in vasele de gatit. Bisfenolul, ftalatii, toluenul si formaldehida sunt printre cele mai periculoase. Prin expuneri succesive, organismul poate intra in dezechilibru hormonal, cu un rol cheie in instalarea infertilitatii.Potrivit unui comunicat remis 9am, putem sa consumam mai putina carne, sa alegem alimente din surse cat mai curate, sa folosim cosmetice naturale, sa bem apa din surse sigure si sa reciclam plasticul. In plus, putem solicita sfatul unui specialist in medicina reproductiva care ne poate spune cum stam la capitolul “fertilitate”. AMH-ul in cazul femeilor si spermograma in cazul barbatilor pot oferi cateva indicii despre ovocite si spermatozoizi. Solutii exista, iar medicina reproductiva evolueaza permanent.

Anul acesta se implinesc 40 de ani de la nasterea primului copil nascut prin fertilizare in vitro, iar in acest interval, peste 8 milioane de copii au venit pe lume cu ajutorul tehnicilor reproductive.