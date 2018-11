"Florin Busuioc a venit la spital in stare foarte grava. A avut un vas mare de sange complet obturat la inima. Dupa ce i-am montat un stent, putem spune ca pacientul se simte mult mai bine. Are tensiunea 12.7, dar este in continuare intubat si ventilat mecanic, starea lui generala fiind monitorizata de aparate. Nu este constient, fiind in continuare sedat. Daca nu se facea aceasta procedura in regim de urgenta, sansele de supravietuire ar fi fost minime. Din pacate, aici la clinica, noi nu aveam personal medical suficient. Operatia a durat putin, dar mobilizarea a fost mai grea", a spus dr. Silviu Trasca pentru Click!, potrivit adevarul.ro.

Prezentatorul se afla la sectia de Terapie Intensiva a clinicii si va ramane internat in continuare la Craiova. Deocamdata nu poate fi transferat in Capitala pentru ca este riscant pentru el.

