"Jandarmeria aplica electrosocuri copiilor cu probleme psihice. Povestea completa:

Exista un liceu tehnologic pentru elevi cu nevoi speciale in Oradea numit George Baritiu. Copiii ce sufera de autism, de retard mintal sau alte afectiuni psihice vin aici pentru ca au nevoie de atentie speciala si pentru a se putea integra mai usor in societate.

Acum cateva saptamani a avut un loc un incident oribil in care un elev de la Arte si Meserii a obligat pe unul dintre copiii cu retard mintal sa ii fac sex oral unui alt coleg cu probleme psihice. Totul in plina zi, in curtea liceului presarata cu camere video. Sesizarea a fost facuta abia dupa o saptamana, iar agresorul a fost arestat preventiv.

Ce face conducerea scolii? In loc sa se preocupe de consilierea psihiatrica a victimelor ori sa faca o ancheta pentru a vedea de ce elevii nu erau sub supravegherea profesorilor, primul lucru pe care il face este sa apeleze la Jandarmerie pentru a asiguta paza liceului. Asa-zisa "paza" a fortelor de ordine este asigurata doar noaptea si doar in internat.

Lucrurile nu s-au schimbat deloc in bine. Cativa parinti mi-au scris ca jandarmii care ar trebui sa-i protejeze pe copii ii abuzeaza in cel mai teribil mod cu putinta. Din relatarile lor, jandarmii se comporta ca niste brute, intra in camerele copiilor, le aplica lovituri si ii electrocuteaza cu electrosocuri. Copii cu grave probleme psihice care in locul tratamentului unor specialisti, primesc lovituri si socuri...

Iar asta este doar ce mi-au scris unii parinti pana acum. Jumatate din elevii liceului special provin din centre de plasament. Ei nu au parinti care sa-i duca la spital, sa vada daca sunt bine sau sa le ingrijeasca ranile. Ei nu au nicio voce cu care sa strige dupa ajutor. Fara sesizarile parintilor, ar ramane in acest iad fara ca nimeni sa stie de suferinta lor.

Am facut o plangere catre Parchetul din Bihor si am sesizat Avocatul Copilului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. Cei vinovati de aceste abuzuri trebuie sa raspunda pentru faptele lor. Acesti copii merita o viata normala, nu un tratament inuman!", a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook.