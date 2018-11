"USR se opune vehement distrugerii padurilor din Apuseni prin defrisarea treptata a unei suprafete totale de 164 de hectare, cu atat mai mult cu cat exploatarea de la Certej face obiectul a doua cercetari judiciare.

«Batjocura, nu consultare! Ministerul Apelor si Padurilor organizeaza un simulacru de consultare publica – cum altfel poate fi numit acest demers, in conditiile in care comunicatul din 5 noiembrie 2018 arata ca Ministerul a incasat deja de la Deva Gold taxa pentru scoaterea terenurilor din Fondul Forestier? Avem de-a face cu o noua mostra de atac asupra mediului din partea PSD-ALDE, care taie padurile pentru a face loc unor iazuri de decantare toxice. Este nevoie de o reactie prompta si rapida a societatii. Petitia celor de la declic.ro trimite Ministerului, in forma oficiala ceruta de procedura consultarii publice, opiniile noastre – este important sa o semnam in numar cat mai mare, pana joi, 8 noiembrie 2018», a declarat senatorul USR Allen Coliban, membru in Comisia pentru Mediu.

«Defrisarea padurilor din Apuseni, exact in locul in care s-a produs o teribila tragedie umana si unul dintre cele mai grave accidente de mediu din Europa, reprezinta atat un atac la adresa unui viitor mai sanatos al generatiilor viitoare, cat si un nou abuz flagrant al Guvernului Dancila. Proiectul de Hotarare de Guvern a fost initiat intr-un moment in care exista sesizari penale legate de modul in care autoritatile locale au cedat companiei miniere o parte din terenurile cu paduri care ar urma sa fie defrisate. Mai mult, una dintre aceste sesizari a fost adresata DNA de catre Senatul Romaniei, in urma aprobarii Raportului Comisiei de ancheta a proiectului de la Certej, in vara acestui an», a declarat senatorul USR Mihai Gotiu, raportorul comisiei amintite.

Guvernul PSD-ALDE este un pericol pentru mediul si pentru sanatatea populatiei prin modificarile legislative care permit distrugeri de munti si taieri de paduri pentru activitati industriale cu consecinte pe termen lung asupra naturii si oamenilor", se arata intr-un comunicat al formatiunii.