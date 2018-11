Scrisoare deschisa in numele celor carora li s-a spus "Nu se mai poate face nimic"

In fiecare an, aproximativ 170.000 de oameni aud „nu se mai poate face nimic”. Dincolo de o lista de medicamente si de raceala cu care li se serveste un diagnostic sever, mii de pacienti se confrunta cu lipsa de indrumare si de sprijin medical, social si psihologic pe care un om o poate resimti atunci cand ti se spune: „Nu mai ai nicio sansa“. Anual, in Romania, cca. 170.000 de pacienti au nevoie de ingrijire paliativa, insa mai putin de unu din zece pacienti are acces la servicii specializate, atunci cand paliatia este singura mana care li se mai poate intinde.