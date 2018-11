Printre cele mai populare piete de Craciun din Europa se numara cele din Viena, Praga, Nurenberg, Dresda sau Strasbourg. Insa, daca o calatorie prin Europa nu face parte din planurile tale de vacanta de sarbatori, poti oricand sa vizitezi unul din urmatoarele targuri autohtone.

Targul de Craciun din Sibiu

Sursa foto: emperorcosar/ Shutterstock.com

Organizat inca din anul 2007 (atunci cand orasul devenise capitala culturala europeana), Targul de Craciun din Sibiu pare ca devine din ce in ce mai bun de la an la an, atragand chiar si faima internationala. Momondo.com l-a inclus in lista lor cu cele mai bune targuri de Craciun din intreaga lume, in timp ce publicatia Rear View Mirror il considera unul dintre cele mai bune alternative la marile targuri de Craciun din Europa.

In 2018, targul incepe pe data de 16 noiembrie si se va incheia abia pe 3 ianuarie 2019. Printre atractiile permanente se numara Parcul lui Mos Craciun si Trenuletul turistic - un mod bun de a-i lasa pe cei mici sa viziteze orasul, atunci cand vrei sa faci o pauza de la numeroasele standuri pline de delicii culinare si accesorii autentice. Poti gasi chiar si o cazare accesibila la un hotel de 3 stele in Sibiu, pentru a te bucura nu doar de lumini si voie buna, ci si de o odihna binemeritata.

Targul de Craciun din Brasov

Sursa foto: DreamcatcherDiana/ Shutterstock.com

In fiecare an, piata de Craciun organizata in Piata Sfatului din Brasov incearca sa fie una dintre cele mai spectaculoase din intreaga Transilvanie. Doar in 2017 s-a mandrit cu un brad inalt de 28 de metri si impodobit cu peste 30.000 de beculete. Combinatia dintre arhitectura medievala, standurile in forma de casute impodobite si multitudinea de lumini este suficienta pentru a te trimite cu gandul in lumea de poveste a targurilor de Craciun ale germanilor.

Brasovul are numeroase atractii de neratat, precum Biserica Neagra sau Cetatea Brasovului, dar este situat si in apropierea unora dintre cele mai importante castele romanesti: Peles si Bran. De aceea, este indicat sa iti rezervi cateva zile in plus de concediu daca vrei sa vizitezi aceste locuri minunate impreuna cu familia.

Targul de Craciun din Bucuresti

Sursa foto: MiroMind / Shutterstock.com

In mod traditional, piata de Craciun din Bucuresti se deschide de 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei si ziua in care locuitorii capitalei s-au obisnuit ca orasul sa se umple de lumini. Chiar daca initial a fost tinut in Piata Universitatii, din 2016 targul se tine anual in Piata Constitutiei. Desi Palatul Parlamentului nu este tocmai fundalul potrivit pentru a crea o atmosfera de poveste medievala, targul Bucurestiului compenseaza din plin prin factorul de divertisment.

Pe scena din Piata Constitutiei urca anual artisti diversi, de la interpreti de muzica populara, la dansatori, la trupe cunoscute de pop si rock. Nu lipsesc nici bucatele traditionale, un patinoar, un carusel, dar nici atelierele si demonstratiile sustinute de mestesugari si artisti plastici.

Targul de Craciun din Cluj-Napoca

Sursa foto: salajean/ Shutterstock.com

Dezvoltandu-se in ultimii ani ca unul din centrele culturale ale Romaniei, nu e de mirare ca targul din Piata Unirii este unul organizat intr-un evident spirit european. In 2018, se va desfasura intre 23 noiembrie si 30 decembrie si, pe langa traditionalele standuri cu bunatati si cadouri, va oferi vizitatorilor sai numeroase atractii culturale.

Printre evenimente se numara o saptamana dedicata proiectiilor de film, un radio special creat pentru Targul din Cluj si numeroase alte activitati culturale si gastronomice. Daca inca nu ai vazut Clujul, probabil sunt putine momente mai bune de a-l cunoaste decat atunci cand este plin de lumina si magia sarbatorilor.

Targul de Craciun din Timisoara

Sursa foto: Catalin Lazar/ Shutterstock.com

Ca si targul din Bucuresti, cel din Timisoara se deschide de obicei in Piata Victoriei, insa atmosfera din cele mai mare oras din vestul Romaniei este una cel putin diferita. Targul este renumit pentru oferta sa culinara din care nu lipsesc colacii secuiesti, carnatii afumati, vinul, turta dulce si ciocolata de casa.

Spectacolele sunt in zona folclorului, insa nu lipsesc nici reprezentatiile de teatru sau opera. Cei mici isi pot gasi activitati pe gustul lor in Piata Liberatii, unde ii asteapta un carusel, ateliere hand made sau atelierul lui Mos Craciun.

Tu ce targ autohton vrei sa vizitezi anul acesta in preajma sarbatorilor?