Este vorba despre o adresa semnata de zece parlamentari PNL - Cupsa Ioan, Mihalescul Dumitru, Popescu Pavel, Fador Angelica, Chereches Florica, Ardelean Ben-Oni, Sighiartau Robert-Ionatan, Gheorghe Andrei Daniel, Ionita Antoneta, Neagu Nicolae, trei de la PSD - Jivan Luminita-Maria, Titus Corlatean, Gabriel-Beniamin Les, unul de la ALDE - Cataniciu Steluta-Gustica si unul de la minoritati - Grosaru Andi-Gabriel.

Semnatarii solicita Autoritatii pentru Protectia Copilului sa inceapa o ancheta impotriva agentiei Papaya, sub suspiciunea ca figurantii minori din filmare nu ar fi avut acordul parintilor pentru actiune, ca ar fi existat o situatie de exploatare a copiilor si ca ar fi fost abuzati fizic si emotional, scrie News.ro.

Adresa are antetul grupului parlamentar al PNL din Camera Deputatilor.

Seful agentiei de publicitate Papaya Advertising, Robert Tiderle, a fost chemat la audieri, marti, la sediul Directiei de Investigatii Criminale, in urma unei plangeri depuse de 13 parlamentari.

Spotul Papya Advertising, lansat la inceputul lunii octombrie, a fost inspirat din serialul "The Handmaid’s Tale” ("Povestea slujitoarei”), care are la baza romanul omonim al autoarei Margaret Atwood si in care este descrisa viata din Gilead, un stat condus de un regim totalitar ultra-religios, unde femeile sunt folosite pentru a procrea. Clipul reprezinta Romania de dupa Referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie si are o durata de un minut si 20 de secunde.