Banat. Tendinta temperaturii aerului va fi, in general, de scadere in cea mai mare parte a intervalului de referinta. In medie, valorile maxime se vor incadra intre 17 si 21 de grade in prima saptamana si intre 12 si 17 grade in cea de-a doua, iar minimele intre 5 si 9 grade in perioada 5-11 noiembrie, apoi intre 3 si 7 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploi va fi in crestere, cu precadere, la sfarsitul intervalului.



Crisana. Temperatura aerului va fi in general in scadere, pana in data de 8 noiembrie, relativ stationara si in usoara crestere pana in 13 noiembrie, apoi din nou in scadere, insa ceva mai accentuata decat precedenta. Media regionala va consta in valori maxime cuprinse intre 16 si 21 de grade pe parcursul primei saptamani si intre 11 si 17 grade in cea de-a doua, iar minimele intre 5 si 9 grade in perioada 5-11 noiembrie si intre 3 si 7 grade, dupa aceea. Probabilitatea pentru ploi va fi in crestere, indeosebi la sfarsitul intervalului.

Transilvania. Temperatura aerului - la valorile diurne - va fi in scadere, pana in data de 8 noiembrie, relativ stationara si in usoara crestere pana in 13 noiembrie, apoi din nou in scadere, insa mai accentuata decat precedenta. In medie, maximele se vor incadra intre 14 si 21 de grade in prima saptamana si intre 9 si 15 grade pe parcursul celei de-a doua. La valorile nocturne, temperatura aerului va creste in primele 2 nopti, dar va scadea destul de accentuat in cea de-a treia (dimineata zilei de 8 noiembrie). Pana in data de 12 noiembrie va avea o noua crestere, apoi va fi in scadere. Media regionala a minimelor, va consta in valori cuprinse intre 1 si 5 grade in prima saptamana si intre 0 si 3 grade in saptamana a doua. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata si in crestere, in a doua parte a intervalului si mai ales dupa data de 14 noiembrie.



Maramures. Temperatura aerului va fi in general in scadere, in perioadele 5-9 noiembrie si 14-18 noiembrie. Scaderea va fi mai pronuntata la valorile diurne, iar in restul timpului nu va avea variatii semnificative. In medie, valorile maxime se vor incadra intre 15 si 22 de grade in prima saptamana si intre 10 si 15 grade in cea de-a doua, iar minimele intre 3 si 7 grade in perioada 5-11 noiembrie, apoi intre 2 si 5 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi in crestere, pe parcursul celei de-a doua saptamani, dar mai ales in ultimele zile ale acesteia.



Moldova. In prima saptamana din intervalul de prognoza, temperatura aerului va fi in general in scadere, de la o zi la alta si de la o noapte la alta. In medie, valorile maxime se vor incadra intre 11 si 18 grade, iar cele minime intre 3 si 8 grade Celsius. Pe parcursul saptamanii a doua, vremea se va incalzi pana in data de 13 noiembrie, apoi se va raci, iar media de temperatura va fi de 10 - 15 grade la valorile maxime si de 3 - 5 grade la minime. Probabilitatea pentru ploi slabe va fi mai ridicata in perioada 6-7 noiembrie si dupa data de 11 noiembrie.

Dobrogea. Temperatura aerului - la valorile diurne, va fi in scadere pana in data de 7 noiembrie; in crestere pana in 13 noiembrie, apoi din nou in scadere. La valorile nocturne, variatiile vor fi spre crestere in prima dimineata; scadere pana in 9 noiembrie; crestere pana in data de 14 noiembrie si din nou spre scadere, pana la sfarsitul intervalului. In medie, pe parcursul primei saptamani vor fi maxime cuprinse intre 14 si 16 grade si minime intre 7 si 11 grade, iar in cea de - a doua saptamana - maxime intre 12 si 15 grade si minime intre 5 si 7 grade. Trecator vor fi conditii de ploi slabe sau burnita

Muntenia. Temperatura aerului -la valorile diurne, va fi in scadere pana in data de 7 noiembrie; in crestere pana in 13 noiembrie, apoi din nou in scadere. La valorile nocturne, variatiile vor fi spre crestere in prima dimineata; scadere pana in 9 noiembrie; crestere pana in data de 14 noiembrie si din nou spre scadere, pana la sfarsitul intervalului. In medie, pe parcursul primei saptamani vor fi maxime cuprinse intre 13 si 17 grade si minime intre 3 si 8 grade, iar in cea de-a doua saptamana -maxime intre 12 si 16 grade si minime intre 3 si 5 grade. Trecator si pe spatii mici, vor fi conditii pentru ploi slabe sau burnita.



Oltenia. La valorile diurne, temperatura aerului va fi in scadere pana in data de 7 noiembrie, in crestere pana in 13 noiembrie, apoi din nou in scadere, ceva mai accentuata decat precedenta. Variatiile termice nocturne vor fi spre crestere in primele doua nopti si in general spre scadere, dupa aceea. Astfel, in prima saptamana vor fi valori medii cuprinse intre 13 si 17 grade la maxime si 3 si 8 grade la minime, iar pe parcursul celei de-a doua saptamani, media pe regiune va consta in temperaturi maxime cuprinse intre 11 si 17 grade si minime intre 3 si 5 grade Celsius. Pe suprafete mici, in special, in perioada 6 -7 noiembrie, vor fi posibile ploi slabe sau burnita.