Rise Project a publicat primele informatii din valiza cu documente despre Tel Drum

Gil Vasile, sotul sefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu, care este avocat specializat in comercial, nu pledeaza, are birou in Bucuresti si proprietati in Teleorman, a incasat de la Tel Drum 15.200 de lei, scriu luni jurnalistii de la Rise Project, care publica prima serie de documente referitoare la firma Tel Drum.