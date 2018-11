Animalele au fost aruncate, iar proprietarii acestora au refuzat sa anunte medicii veterinari, de teama ca autoritatile sa nu dispuna, ulterior, sacrificarea tuturor porcilor din gospodariile sau localitatile lor.

"Am inceput sa nu mai avem porci morti, cel putin pe cale oficiala. Cand mor porcii, nu mai sunt anuntati medicii veterinari. Pe noi ne anunta oameni care gasesc porcii respectivi aruncati sau primim telefoane anonime ca unii ard porcii morti, ca altii arunca porcii morti sau, mai grav, altii cauta pungi de biohazard si baga porcii in aceste pungi pentru a atrage atentia. (...) Nu trebuie neaparat sa se sperie ca vom taia toti porcii din comuna respectiva. Trebuie sa ne lase sa gestionam situatia in functie de o ancheta, sa fim anuntati, sa cheme medicul veterinar. Asta este cel mai important", a declarat directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Botosani, Minodora Vasiliu, potrivit Agerpres.

Oficialul DSVSA Botosani sustine ca de la inceputul anului au fost identificate peste 30 de cadavre de porci aruncate la marginea localitatilor. In majoritatea cazurilor, animalele nu aveau crotalii, astfel incat anchetele medicilor veterinari nu putea conduce catre proprietarii acestora.

Toti porcii gasiti morti au fost supusi, ulterior, unor analize de laborator, fara ca pesta porcina africana sa fie identificata.