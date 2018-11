Exista foarte multe lucruri carora este nevoie sa le acorzi atentie cand vine vorba de renovarea unei bucatarii. Afla, mai jos, care sunt etapele pe care sa le respecti pentru ca renovarea bucatariei sa decurga excelent.

Primul pas: schiteaza un buget

Al doilea pas: inspira-te

Al treilea: bate palma cu muncitorii care se vor ocupa de renovarea bucatariei

Al patrulea pas: cumpara mobila si electrocasnice

Al cincilea pas: decide-te unde o sa stai

Costurile cu renovarea bucatariei sunt extrem de importante, asa ca ar fi bine ca, inainte de toate, sa-ti schitezi un buget. De bugetul disponibil va depinde intregul proces de renovare a bucatariei. Ca sa stabilesti un buget ar fi bine sa iei in calcul cheltuielile cu: muncitorii, materialele de constructii, electrocasnicele si mobilierul de bucatarie. Iar ca sa afli cat te costa muncitorii, materialele de constructii, electrocasnicele si mobilierul de bucatarie, nu-ti ramane decat sa te documentezi. Pentru documentare, ai la dispozitie trei variante. Prima este sa te documentezi cu ajutorul internetului, a doua implica sa stai de vorba atat cu diversi meseriasi cat si cu prieteni care si-au renovat recent bucataria, iar cea de treia presupune sa le folosesti, in paralel, pe primele doua.Pune pe hartie toate lucrurile care ti le doresti in bucataria ta - estetic si practic. Dupa ce iti stabilesti cum ti-ar placea sa arate bucataria in urma renovarii, o sa fie nevoie sa-ti transformi ideile in realitate. Ca viziunea ta sa prinda contur, inspira-te din revistele specializate pe amenajari in interioare si, de asemenea, mergi in cateva magazine de mobila.In etapa a treia este necesar sa iei stabilesti cu cine vei lucra. Asadar, ia legatura cu mai multe echipe de muncitori, spune-le cat mai clar ce iti doresti si roaga-i sa-ti faca niste oferte. Ofertele respective ar trebui sa includa costurile cu manopera si costurile cu materialele de constructii - gresie, faianta, sapa autonivelanta (acceseaza linkul urmator pentru mai multe informatii despre sapa autonivelanta ), glet, chit de rosturi, praguri, vopsea si orice altceva. Cere-le echipelor de meseriasi sa includa in ofertele lor de pret si un calendar al lucrarilor. Dupa ce primesti minimum trei oferte, nu-ti ramane decat sa o alegi pe aceea care corespunde cat mai bine bugetului si nevoilor tale.Cel de-al patrulea pas de pe lista noastra implica sa cauti si sa cumperi mobila si electrocasnicele pentru bucataria ta renovata. Cu achizitia electrocasnicelor nu o sa ai probleme, dar s-ar putea sa ai dificultati sa gasesti o mobila care sa iti fie pe plac. In eventualitate in care nu reusesti sa descoperi o mobila pe gustul tau de cumparat direct din magazin, cealalta varianta este sa-ti faci pe comanda. Ca sa gasesti un producator de mobila, urmeaza aceleasi etape ca in cazul alegerii muncitorilor care se vor ocupa de lucrarile de renovare.Procesul de renovare o sa dureze destul de mult si o sa fie neplacut, din cauza zgomotului si a prafului. Prin urmare, este important sa te decizi daca o sa ramai in casa pe durata lucrarilor sau nu. In situatia in care optezi pentru a doua varianta, cel mai simplu ar fi sa iei legatura un prieten foarte bun si sa-l rogi sa te gazduiasca.