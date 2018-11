Potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, luni, in jurul orei 13:00, personalul medical al Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unei persoane aflate in custodie, concomitent fiind solicitat sprijinul serviciului unic de urgenta 112.

"In ciuda eforturilor depuse de personalul specializat, decesul persoanei in cauza a fost declarat in jurul orei 14,30. Aceasta se afla in evidenta unitatii cu o serie de afectiuni medicale cronice, pentru care se acordau ingrijiri si tratament potrivit recomandarilor medicilor specialisti. In conformitate cu prevederile legale, s-a procedat la informarea: familiei persoanei condamnate, judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, Parchetului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti, INML Bucuresti", se mai arata in comunicatul ANP.

Alexandru Visinescu fusese operat luna trecuta la Spitalul „Bagdasar Arseni” pentru o ruptura de splina si mai multe coaste rupte. Oficial, Administratia Nationala a Penitenciarelor a afirmat ca Alexandru Visinescu se ranise in urma unei caderi involuntare, rezultat al unui episod lipotimic, dar au circulat informatii ca ar fi fost, de fapt, batut, cand se afla internat in spitalul penitenciarului Jilava, scrie Digi24.

El ceruse anterior sa fie pus in libertate, invocand situatia sa medicala, insa solicitarea i-a fost respinsa de instanta.