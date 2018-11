Solutia gasita foarte adesea, fie ca este vorba despre o garsoniera sau un apartament cu doua camere este un open space intre bucatarie si living. Avantajele unei astfel de amenajeri sunt cu siguranta spatiul in plus castigat, o mai mare comoditate in zona de dining astfel creata, o usurinta in folosirea spatiului de bucatarie si pentru alte activitati, o zona de relaxare mult mai aerisita si o impresie generala de „mult mai mult” spatiu.

Aceasta amenajare trebuie sa inceapa cu o expertiza de specialitate care sa confirme ca modificarile nu afecteaza peretii de rezistenta si confirmata print-un aviz de aprobare a lucrarilor ce vor fi executate.

Ce trebuie sa iei in calcul in cazul unei amenajari open space

Amenajarea unui open space intre bucatarie si living face ca cele doua camere sa comunice, asa ca este foarte important ca finisajele, decoratiunile si mobilierul celor doua zone sa se imbine si completeze armonios.

La o bucatarie open space este important ca ceea ce se vede din living sa fie placut vederii, asta inseamnand ascunderea cat mai bine a dotarilor electrocasnice, iar hota sa aiba un design spectaculos. Bucataria va parea mult mai ordonat si luminoasa daca corpurile suspendate vor fi dulapuri inchise, fara vitrine sau rafturi la vedere.

Daca vreti ca bucataria sa nu iasa in evidenta, practic sa nu sara in ochi cand stati comod pe canapeaua din living, renuntati pe cat posibil la corpurile suspendate, lucru usor de facut daca exista suficient loc de depozitare la nivel inferior.

Amenajarea bucatariei in jurul ferestrei sau ferestrelor va da impresia ca spatiul nu este incarcat. Daca incomodeaza caloriferul de sub fereastra, el poate fi mutat sau se poate chiar renunta la el.

Indiferent de cum veti amenaja bucataria tineti cont de pozitionarea utilitatilor, adica a tevilor si instalatiilor, de la cea sanitara, termica si pana la gaze si electricitate. Orice modificare veti dori in pozitionarea mobilierului, ea va fi dictata de cum se poate aseza chiuveta, plita, cuptorul si respectiv hota.

Amenajarea unui open space in bucatarie si living va impune delimitarea conventionala a zonelor de lucru, dining si relaxare, delimitare ce se va face in pricipal prin piese de mobilier.

In functie de cum vom vrea sa arate la final open space-ul nostru si de amenajarile pe care le planuim peretele despartitor va fi dat jos in intregime sau numai partial.



Inlocuirea peretelui despartitor cu o zona de dining , reprezentata de o masa inconjurata de scaune, impune demolarea totala a peretelui despartitor sau lasarea maxim a unui stalp ce poate fi folosit ulterior in scop ornamental. Continuitatea open space-ului va fi asigurata prin continuitate la nivelul pardoselii, cat si a zugravelii peretilor. Idea de continuitate va fi sustinuta de culorile pale ale peretilor sau a lemnului mobilierului. De foarte mare efect poate fi si o pardoseala deschisa la culoare si pereti zugraviti in culori mai inchise. Masa de lucru pentru bucatarie, aragazul, cuptorul, masina de spalat vase si chiuveta vor fi pe peretele de fundal, amenajat cu dulapuri de la un cap la altul. Suprapozabilele pana la tavan vor reprezenta o mare sursa de locuri de depozitare.

Alege din modelele de canapele extensibile, una care sa fie punctul central al amenajarii si in jurul caruia sa se afle biblioteca, televizorul, masuta de cafea, unu sau doua fotolii, eventual inlocuite cu o mica canapea si vei crea o zona de relaxare confortabila si care sa te reprezinte. Desi punctul de maxim interes al acestei zone este televizorul, nu uitati ca zona de relaxare are vedere spre intregul open space.



Un raft deschis si ingust sau un aranjament de separatoare poate delimita zona de relaxare de cea de dining si bucatarie.

Un asemenea raft sau biblioteca, cu un spatiu deschis in mijloc, unde sa fie instalat televizorul pe un ax vertical care sa-i permita rotirea, poate face ca functie de necesitate televizorul sa fie rotit si urmarit ori din bucatarie, ori din zona de relaxare. Aceasta solutie este binevenita in cazul unei garsoniere, unde peretele mare trebuie acoperit cu un dulap dressing, cu multe locuri de depozitare.

Lumina naturala trebuie sa domine intregul spatiu, in timp ce lumina artificiala ar trebui sa evidentieze zona de relaxare pe care sa o separe de zona de lucru si dinning.

Pentru serile linistite zona de relaxare ar trebui sa aiba o iluminare secundara mai discreta, venita de la un lampadar, care sa dea o senzatie de intimitate.

Atunci cand cauti idei amenajare bucatarie , variantele sunt aproape nelimitate, dar alegerea trebuie sa aiba la baza rezultatul final, care trebuie sa te reprezinte si sa faca din casa ta un spatiu primitor atat pentru voi, care veti locui acolo in fiecare zi, cat si pentru cei apropiati care iti vor calca pragul.