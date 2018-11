Consumul in exces de cafea

Consumul de cafea are o multime de beneficii pentru organismul uman: imbunatateste performantele fizice, protejeaza ficatul, impiedica instalarea depresiei si previne unele afectiuni neurologice. Insa, din pacate, bautul in exces de cafea poate sa declanseze durerile de cap. Pe de alta parte, in cazul in care nu obisnuiesti sa bei cafea si ai o durere de cap, o cana cu respectiva bautura te poate scapa de cefalee. De ce? Pentru ca in cafea se gaseste cafeina, o substanta care, printre altele, este folosita in medicina la fabricarea medicamentelor pentru combaterea durerile de cap.

Deshidratarea

Una dintre cele mai frecvente cauze pentru aparitia durerilor de cap este, daca nu stiai, deshidratarea. Prin urmare, ca sa nu ajungi sa suferi din cauza durerilor de cap, ai grija sa bei suficient de multe lichide intr-o zi. Si, in special, apa. Ideal ar fi sa consumi macar doi litri de apa pe parcursul unei zile. Totodata, daca ai deja o durere de cap, ar fi indicat sa bei, cat mai repede, un pahar cu apa. Continua sa consumi apa pe toata durara zilei si o sa constati ca, in timp, durerea de cap o sa scada.

Somnul insuficient

Este esential ca, daca vrei sa tii durerile de cap departe de organismul tau, sa nu dormi nici prea mult si nici prea putin. Specialistii apreciaza ca o persoana adulta nu ar fi bine sa doarma mai putin de sapte ore si mai mult de 11 ore pe noapte. Cel mai bine ar fi sa-ti creezi un program de somn si sa-l respecti, daca se poate, in fiecare zi.

Stresul

Asemenea durerilor de cap, stresul este prezent, destul de des, in vietile noastre. Iar intre stres si durerile de cap este o legatura directa si foarte puternica. Asadar, daca nu vrei sa ai parte frecvent de dureri de cap, cauta sa te stresezi cat mai putin.

Exercitiile fizice

Exercitiile fizice se aseamana foarte mult cu bautul cafelei, cand vine vorba de asocierea cu durerile de cap. Mai exact, daca exagerezi cu exercitiile fizice, o sa te doara capul, din cauza efortului.

Sfaturi pentru tratarea durerilor de cap

Daca nu iti dai seama de la ce provin durerile de cap cu care te confrunti, este obligatoriu sa mergi la medicul de familie. Medicul de familie va purta o discutie cu tine, atat despre simptomele pe care le experimentezi cat si despre istoricul tau medical si, fie iti va prescrie un tratament medicamentos, fie iti va recomanda sa vizitezi si alti speciali specialisti. Daca o sa fie nevoie sa stai te intalnesti si cu alti medici, ei o sa-ti recomande, printre altele, sa faci, pe langa testele obisnuite de sange, si niste investigatii speciale, cum ar fi o ecografie Doppler. Analizele in cauza o sa le evidentieze medicilor daca suferi de afectiuni grave, ale caror simptome sunt, printre altele, durerile de cap. Dupa finalizarea tuturor investigatiilor si diagnosticarea bolii sau bolilor, o sa primesti un plan de tratament, pe care este imperativ sa-l urmezi.