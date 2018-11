Cutremurul s-a inregistrat la ora 01.45, la o adancime de 117 kilometri.

De la inceputul acestui an, in judetele Vrancea si Buzau s-au produs 46 de cutremure cu magnitudinea de peste 3 grade, cel mai puternic, de 5,8 grade, fiind inregistrat in 28 octombrie in judetul Buzau. Cutremurul a fost resimtit puternic in Capitala si a fost urmat de mai multe replici, care nu au depasit insa 3,6 grade.